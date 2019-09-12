9 tonluk beton mevziler sınırda
1 saat önce
Hatay'da, Suriye sınırındaki birliklere 9 ton ağırlığındaki beton mevzi sevkiyatı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:24 Kaynak: AA
Hatay'da, Suriye sınırındaki birliklere 9 ton ağırlığındaki beton mevzi sevkiyatı yapıldı.
Sınırda konuşlu birliklere gönderilen beton mevzilerin bulunduğu 5 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Kurşun geçirmez nitelikte, 2 metre yüksekliğinde ve 9 ton ağırlığındaki beton mevzilerin daha sonra sınırdaki birliklere sevk edileceği öğrenildi.
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