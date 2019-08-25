Son Dakika Haberleri: "9. Transanatolia Rally Raid"
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"9. Transanatolia Rally Raid"

49 dakika önce

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda startı verilen "9. Transanatolia Rally Raid" yarışı, 7'nci günün sonunda "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de sona erecek.

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda startı verilen "9. Transanatolia Rally Raid" yarışı, 7'nci günün sonunda "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de sona erecek.

Abant'ta bir ötelin önünde toplanan ekipler, star öncesinde motosiklet ve diğer araçların bakımları yaptı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından yedi ülkeden 137 sporcunun 84 araç ile katılacağı yarışlar Abant Tabiat Parkı'ndan verilen start ile başladı. Rallinin ilk gününde Beypazarı, Nallıhan ve Gordion etaplarını tamamlayacak sporcular, Haymana'da mola verecek.

Acıgöl, Kapadokya, Kahramanmaraş, Nemrut Dağı ve Mardin etaplarını da geçecek sporcular, yarışın son gününde "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'ye ulaşacak.

Toplam 2 bin 300 kilometrelik rota üzerinde gidecek ralliciler, çeşitli etaplarda mücadele edecek. Yarışlar, 7'nci günün sonunda "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Şanlıurfa Göbeklitepe'de sona erecek.

Göbeklitepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 10:14 Kaynak: AA
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