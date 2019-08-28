9. Transanatolia Rally Raid yarışı sürüyor
46 dakika önce
Bolu'da Abant Tabiat Parkı'ndan başlayıp, 2 bin 300 kilometrelik kültür ve tarih dolu bir rota üzerinden Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'de son bulacak Transanatolia Rally Raid organizasyonunun Kayseri etabı tamamlandı.
Bolu Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:54 Kaynak: AA
'da Abant Tabiat
Parkı'ndan başlayıp, 2 bin 300 kilometrelik kültür ve tarih dolu bir rota üzerinden Şanlıurfa
'daki Göbeklitepe
'de son bulacak Transanatolia Rally Raid organizasyonunun Kayseri
etabı tamamlandı.
Bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen Transanatolia Rally Raid yarışına, 7 ülkeden 137 sporcu 84 araçla katılıyor.
Rallinin üçüncü gününde Nevşehir
'in Ürgüp
ilçesinden hareket eden yarışçılar, sabah saatlerinde Kayseri'nin Develi
ilçesinde bulunan Sultan Sazlığı'ndaki rotadan geçti.
Geniş düzlükler, engebeler, çamurlu çukurlar gibi birçok zorluğun bulunduğu parkuru geçen yarışçılar, Çöl Gölü, Sindelhöyük
ve Tomarza
'nın ardından Kahramanmaraş
'a ulaşacak.
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