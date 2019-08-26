9. Transanatolia Rally Raid yarışında kaza

9. Transanatolia Rally Raid yarışının Konya etabında meydana gelen kazada, kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sporcu, ambulans helikopterle kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bolu'da dün başlayan ve 7 ülkeden 137 yarışçının 84 araçla katıldığı Transanatolia Rally Raid'in ikinci gününde sporcular, Haymana'dan başlayarak Tuz Gölü, Sultanhanı, Obruk Gölü, Meke Gölü ve Acıgöl parkurunda mücadele etti.

Parkurda, yarışçılardan Selçuk Necati Bektaş'ın (53) kullandığı motosiklet devrildi.

Yaralanan Bektaş, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) müdahalesinin ardından, ambulans helikopterle Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Baktaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.