Son Dakika Haberleri: 9. Türkiye Ev Tekstili Yarışması’nda geri sayım

9. Türkiye Ev Tekstili Yarışması’nda geri sayım

46 dakika önce

UTİB tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenecek "Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması'na başvurular gençlerin yoğun ilgisi ile devam ediyor.

9. Türkiye Ev Tekstili Yarışması’nda geri sayım , System.String[]
UTİB tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenecek "Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması'na başvurular gençlerin yoğun ilgisi ile devam ediyor. Ön elemeleri 22 Şubat tarihinde tamamlanacak yarışmada, birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin 500 TL, üçüncüye ise 5 bin TL ödül verilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:40 

Türkiye, Ekonomi
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