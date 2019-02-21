9. Türkiye Ev Tekstili Yarışması’nda geri sayım
46 dakika önce
UTİB tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenecek "Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması'na başvurular gençlerin yoğun ilgisi ile devam ediyor.
UTİB tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenecek "Türkiye
Ev Tekstili Tasarım Yarışması'na başvurular gençlerin yoğun ilgisi ile devam ediyor. Ön elemeleri 22 Şubat tarihinde tamamlanacak yarışmada, birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin 500 TL, üçüncüye ise 5 bin TL ödül verilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:40
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