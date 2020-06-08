9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı online yapılacak - Son Dakika

Türkiye Yayıncılar Birliği'nin iki yılda bir düzenlediği Türkiye Yayıncılık Kurultayı'nın dokuzuncusu, 25-26 Haziran'da online olarak gerçekleştirilecek.

Türkiye Yayıncılar Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, farklı alanlarda uzman yayıncıları, yazarları ve yayıncılık paydaşlarını, uluslararası meslektaşlarıyla bir araya getirecek olan 9. Türkiye Yayıncılık Kurultayında sektörün öncelikli sorunları ayrıntılarıyla tartışılacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen online kurultay, yayıncılık dünyasına ve kitaplara ilgi duyan herkesin katılımına açık olacak.

Sektörün temelinde yer alan konuları, sorunları, ihtiyaçları ve eğilimleri üretken bir diyalog zemininde gündeme taşımayı amaçlayan toplantıların düzenleneceği etkinlik bu yıl, Türkiye Yayıncılar Birliği eski başkanlarından Çetin Tüzüner'in anısına gerçekleştirilecek.

İlk kez online yapılacak kurultayda ilk gün, yayın dünyasında yeni dönemde yayıncıları ve okuyucuları nelerin beklediği, yayıncılıktaki dijital seçenekler, bu seçeneklerin okura sundukları, Türkiye'de dijital yayıncılığa talebin gelişimi ve içinde bulunulan dönem nedeniyle telif haklarında yaşanacak olası gelişmeler mercek altına alınacak.

Kurultayın ikinci gününde ise üretilen kitabın okura ulaşmasını sağlayan tedarik zincirini yeni dönemde nelerin beklediği, nelerin değişebileceği, yayıncılık sektörünün ayakta kalması ve gelişimini sürdürebilmesi için ihtiyaç duyulan "yazılı kültürü koruma yasası"nın paydaşlar tarafından analiz edilerek sektör için yeni bir yol haritasının nasıl çizilebileceği ve okuma kültürünün geleceği konuları tartışılacak.

Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından online olarak düzenlenen 9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı'nın ayrıntılı programı ve linkleri ilerleyen günlerde açıklanacak.