9. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'na başvurular devam ediyor - Son Dakika

Server Yaşam Vakfınca çeşitli yaş gruplarına yönelik yapılan 9. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'na kayıtların devam ettiği bildirildi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Sağlıklı Yaşam" konulu yarışmaya katılacaklar, detaylı bilgilere "ufkayolculuk.com" adresinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilecek.

"Sağlıklı yaşam için oku, sağlıklı yaşamı seç ve sağlıklı yaşam için harekete geç" parolasının belirlendiği yarışmaya internet sitesinden kayıt yaptıracak katılımcılar, 11-12 Nisan'daki birinci aşama sınavına interneti olan bilgisayar, tablet veya akıllı telefonlarla 08.00-20.00 saatlerinde 2 gün boyunca online girebilecek.

Online gerçekleştirilecek ikinci aşama sınav ise 23 Mayıs Pazar günü 10.00-12.00 saatlerinde web sitesi üzerinden yayınlanacak sınav merkezlerinde yapılacak.

Katılımcılar, yarışmaya ilkokul kategorisinde "Nereden Geliyor Bu Sesler?", ortaokul kategorisinde "Bir Acayip Yolculuk", lise kategorisinde ise "Sağlık Olsun!" kitaplarını okuyarak hazırlanabilecek.

Yarışmada ilk 3'e girenlere dizüstü bilgisayar ve elektrikli kaykay, diğer katılımcılara ise çeşitli hediyeler verilecek.