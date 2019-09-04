Son Dakika Haberleri: 9 ülkeden 186 sporcu Tekirdağ'da
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9 ülkeden 186 sporcu Tekirdağ'da

2 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde 5. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Kupası yelken yarışlarının açılış töreni gerçekleşti.

9 ülkeden 186 sporcu Tekirdağ'da, System.String[]

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde 5. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Kupası yelken yarışlarının açılış töreni gerçekleşti.


Türkiye Yelken Federasyonu, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğinde 5. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Kupası yelken yarışlarının açılışı törenine Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün ve 9 ülkeden 186 sporcu katıldı.


5. Uluslararası Optimist Kupası kapsamında bu yıl 9 ülkeden, 32 spor kulübü ile 186 sporcu mücadele edecek.


Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Türkiye, Yunanistan, Tayland, Malta, İtalya, Rusya, Ukrayna, Bulgaristan ve Romanya'dan gelen sporcuların madalya için yarışacağını ifade ederek, Süleymanpaşa'nın tanıtımının daha iyi yapılabilmesi ve kentin marka değerinin arttırılması için bu yıldan itibaren ismi Rodosto Cup olan yarışların Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Kupası (International Süleymanpaşa Optimist Cup) adıyla anılacağını söyledi.


Konuşmalardan sonra yarışlara katılacak olan sporcularına protokol üyeleri tarafından plaket verildi. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:33 Kaynak: İHA
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