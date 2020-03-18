"9 ülkeden Türkiye'ye dönmek isteyen 2807 vatandaşımız tahliye edildi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel '9 ülkeden Türkiye'ye dönmek isteyen 2807 vatandaşımız tahliye edildi' - Son Dakika

"9 ülkeden Türkiye'ye dönmek isteyen 2807 vatandaşımız tahliye edildi"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dokuz ülkeden Türkiye'ye dönmek isteyen 2807 vatandaşımızın tahliye işlemleri saat 06.00 itibarıyla tamamlanmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dokuz ülkeden Türkiye'ye dönmek isteyen 2807 vatandaşımızın tahliye işlemleri saat 06.00 itibarıyla tamamlanmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs ile mücadele kapsamında ülkemize yönelik uçuşları durdurulan 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen vatandaşlarımıza ilişkin 15 Mart Pazar Dışişleri, İçişleri, Sağlık ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlarımızla yaptığımız toplantıda aldığımız kararlar çerçevesinde;

Dokuz ülkeden Türkiye'ye dönmek isteyen 2807 vatandaşımızın tahliye işlemleri saat 06.00 itibarıyla tamamlanmıştır.

Vatandaşlarımız 14 gün boyunca misafir edilecekleri KYK yurtlarına yerleştirilmişlerdir. Yurtlarda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun belirlediği "kurallar" çerçevesinde barınma, beslenme, sağlık ve güvenlik dahil ihtiyaçların karşılanmasına ilişkin tüm tedbirler alınmıştır.

Tahliye esnasında karantina şartlarına aykırı uygulamalarla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.,

Yaklaşık iki gün gibi kısa bir sürede tüm operasyonun başarıyla tamamlanmasında emekleri geçen tüm Bakanlık, Kurum ve Kuruluşlarımıza, İstanbul ve Kocaeli Valiliklerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:50 Kaynak: İHA

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