9 ülkeden Türkiye'ye dönmek isteyen 2807 kişinin tahliye işlemleri tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 9 ülkeden Türkiye'ye dönmek isteyen 2807 kişinin tahliye işlemleri tamamlandı - Son Dakika

9 ülkeden Türkiye'ye dönmek isteyen 2807 kişinin tahliye işlemleri tamamlandı

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2807 kişinin tahliye işlemlerinin bu sabah saat 06.00 itibarıyla tamamlandığını duyurdu.

9 ülkeden Türkiye'ye dönmek isteyen 2807 kişinin tahliye işlemleri tamamlandı, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2807 kişinin tahliye işlemlerinin bu sabah saat 06.00 itibarıyla tamamlandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs ile mücadele kapsamında ülkemize yönelik uçuşları durdurulan 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen vatandaşlarımıza ilişkin 15 Mart Pazar Dışişleri, İçişleri, Sağlık ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlarımızla yaptığımız toplantıda aldığımız kararlar çerçevesinde; 9 ülkeden Türkiye'ye dönmek isteyen 2807 vatandaşımızın tahliye işlemleri saat 06.00 itibarıyla tamamlanmıştır" dedi.

"AYKIRI UYGULAMALARLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Vatandaşların 14 gün boyunca misafir edilecekleri KYK yurtlarına yerleştirildiğini belirten Oktay, "Yurtlarda, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun belirlediği kurallar çerçevesinde barınma, beslenme, sağlık ve güvenlik dahil ihtiyaçların karşılanmasına ilişkin tüm tedbirler alınmıştır. Tahliye esnasında karantina şartlarına aykırı uygulamalarla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Yaklaşık iki gün gibi kısa bir sürede tüm operasyonun başarıyla tamamlanmasında emekleri geçen tüm bakanlık, kurum ve kuruluşlarımıza, İstanbul ve Kocaeli Valiliklerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:39 Kaynak: DHA

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