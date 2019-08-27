Son Dakika Haberleri: 9. Uluslararası 30 Ağustos Zafer Haftası Valilik Kupası Judo Turnuvası
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9. Uluslararası 30 Ağustos Zafer Haftası Valilik Kupası Judo Turnuvası

57 dakika önce

Sakarya'da düzenlenen 9. Uluslararası 30 Ağustos Zafer Haftası Valilik Kupası Judo Turnuvası başladı.

9. Uluslararası 30 Ağustos Zafer Haftası Valilik Kupası Judo Turnuvası, System.String[]

Sakarya'da düzenlenen 9. Uluslararası 30 Ağustos Zafer Haftası Valilik Kupası Judo Turnuvası başladı.

Türkiye Judo Federasyonu ve Sakarya Judo İl Temsilciği tarafından Sakarya Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada, Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Rusya, Güney Kore, Tacikistan, Romanya, Yunanistan, Gürcistan ve Özbekistan'dan 950 sporcu mücadele ediyor.

Turnuvanın ilk gününde "Yıldızlar" kategorisinde tatamiye çıkan sporcular, madalya almak için büyük çaba sarf etti.

Dereceye girenlere ödüllerin verildiği turnuva, yarın "Ümitler" ve "Büyükler" kategorisinde yapılacak yarışların ardından sona erecek.

Judo İl Temsilcisi Bayram Akdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvanın 30 Ağustos Zafer Haftası kapsamında yapıldığını aktararak, "Birçok ülkeden sporcu katılıyor, biz onlara gidiyoruz, onlar bize geliyor. Judonun olimpiyatları gibi bir turnuva oldu. Türkiye, bu organizasyonu her sene bekliyor. Bugün yıldızlar kategorisi, yarın da ümitler ve büyükler şampiyonası var." diye konuştu.

Zafer Haftası, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:22 Kaynak: AA
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