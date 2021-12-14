9. Uluslararası Antakya Film Festivali başladı - Son Dakika

Ansam Kültür Derneği ve Fotofilm Sanat Merkezi tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Antakya Film Festivali başladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi desteğiyle gerçekleştirilen festivalin açılışı, Meclis Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Festivale katılan sanatçı Cahit Berkay, Yeşilçam filmleri müziklerinden oluşan dinleti sundu.

Törende konuşan Ansam Kültür Derneği Başkanı ve Festival Direktörü Mehmet Oflazoğlu, 35 ülkeden katılımın gerçekleştiğini ve oldukça heyecanlı olduklarını söyledi.

Festivalin ilerleyen yıllarda daha iyi yerlerde olacağına inandığını belirten Oflazoğlu, gönderilen uzun ve kısa metrajlı filmlerin yarışacağını aktardı.

Cahit Berkay da festivalde onur ödülü aldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Etkinliğin uzun soluklu olmasını dileyen Berkay, emeği geçenlere teşekkür etti.

Sanatçı Şenay Gürler de oyuncu Deniz Türkali adına verilen onur ödülünü almak için geldiğini ifade etti.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliğin oldukça değerli olduğunu vurgulayan Gürler, "Böylesine kadim bir şehirde düzenlenen festivalin sürekli olmasını diliyorum. Festivaller çok zordur, emekleri geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından sanatçılar Cahit Berkay, Deniz Türkali ve Halit Karaata'ya onur ödülü verildi.

Açılış töreninde, katılan filmlerin tanıtımı yapıldı.