9. Uluslararası Atatürk Kongresi Amasya'da yapılıyor

Milli Mücadele ve Amasya Tamimi'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde 9. Uluslararası Atatürk Kongresi 12-15 Kasım arasında Amasya'da yapılıyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığı, Amasya Valiliği, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Amasya Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen 9. Uluslararası Atatürk Kongresinin Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezindeki açılış programına Amasya Valisi Osman Varol, Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Atlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Adnan Sofuoğlu, daire amirleri, diğer yetkililer ile ülkemizden ve çeşitli ülkelerden gelen bilim insanları katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmayla başlayan kongrenin açılışında konuş yapan Vali Varol, çok anlamlı bu etkinliğin ilimizde gerçekleşmesinden memnuniyet duyduğunu belirtip düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Toplumların binlerce yıllık süregelen hayatlarının onların üzerinde bir takım yapılar vardır. Bizim milletimiz hem mikro ölçekte hem makro ölçekte egemenliğine gerçekten çok düşkün bir millettir. Bunun getirdiği bir takım özelliklere sahiptir ve bu toplum özellikle egemenliği konusunda çok kolay organize olabilen bir millettir. Bu anlamda egemenliğiyle, bağımsızlığıyla, özgürlüğüyle ilgili en küçük tehdit hissettiğinde çok kolay biçimde bütün ayrılıklarını bir kenara bırakıp organize olabilen bir millettir. 100 yıl önce Amasya'mızda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Culüstepe'de o zor ortamda Amasyalıların ülkenin yıkılma aşamasına geldiği bir noktada bu şehrin o inanılmaz karakteri göstererek 'Paşam. Bütün Amasya emrinizdedir. Gazanız mübarek olsun' diye karşılamasıyla ona bu cesareti vermesi ve egemenliği, bağımsızlığı söz konusu olduğunda varını, yoğunu ortaya koyup, bütün ayrılıkları, tartışmaları unutup bir şekilde organizasyon sağlaması, Gazi'ye verdiği destek ile burada geçirilen 10 günlük sürenin, müzakerelerin, ülkenin her tarafıyla yapılan çok detaylı görüşmelerin, hazırlıkların, planların ardından da tüm dünyaya aslında milli mücadelenin bir formülasyonunun, bir açılımının niyetinin açıkça beyan edilmesi ve özetle 'Milletin İstiklalini Yine Milletin Azim ve Kararı Kurtaracaktır' denerek milli mücadele ateşinin yakılmasını sağlamıştır. İşte milli mücadele kavramını diğer önemli kavram olan Amasya ile birleştiren nokta budur. Amasya haklı olarak daha öncede Türk milletinin başı sıkıştığında sığınabileceği en güvenli limanlardan birisi olduğunu, bu anlamdaki rüştünü kanıtlamış bir memlekettir" ifadelerini kullandı.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1. Dünya Savaşı sonundaki şartlarda milletin hem manevi, hem maddi olarak tekrar ayağa kaldırıp o organizasyonu sağlayarak çok zor koşullarda ciddi bir kurtuluş mücadelesini yürüterek daha sonra da uyguladığı inanılmaz stratejilerle daha sonrasında da benzer durumdaki milletlerin tamamına örnek olmuş stratejileriyle bugün geldiğimiz noktaya ulaşmamızı sağladığını vurgulayan Vali Varol, "Bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Bizim mutlaka ve mutlaka eğitim kavramına çok ciddi önem vermemiz gerekiyor. Bizden sonraki kuşakları dünyadaki acımasız rekabet ortamına alıştırmamız gerekiyor. Sahip oldukları çok küçük şeylerle çok büyük rakiplerine karşı mücadele edebilmiş milli özelliklere sahip olan ecdadın yaptıklarından örnek alıp birde gençlerimizi, çocuklarımızı bugünkü rekabet koşullarının gerektirdiği bilgi, birikimle donatıp o milli duygularını da muhafaza edersek bizim milletimizin, ülkemizin nerede olabileceğini hep beraber hayal etmek mümkündür diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu tip akademik çalışmaların hangi alanda gerçekleştirilirse gerçekleşsin bugün burada yapılan 9. Uluslararası Atatürk Kongresi Milli Mücadele'nin 100. yılı olması hasebiyle, Amasya ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün inanılmaz manevi duygusal bağı olması özelliğiyle çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bunun dışındaki tüm bilimsel çalışmaları var gücümüzle desteklemek durumundayız. Üniversitelerimizi mutlaka ve mutlaka bugünün en değerli varlığı olan bilgiye millet olarak sahip olmamızı mümkün kılması gerekiyor diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.



Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil ile Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu'nun da konuşma yaptığı programda, Amasya Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi.



Bu yıl 12-15 Kasım tarihleri arasında 9. su gerçekleşecek kongre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ortamdan başlayarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ve gelişim sürecinde yaşanan gelişmeleri beşeri ve sosyal bilimler bağlamında incelemek, bu kapsamda ortaya konulan yeni bilgi ve bulguların en üst düzeyde paylaşılıp tartışılacağı bilimsel bir platform sunmak, ülkeler ve insanlar arasındaki kültürel bağların kurulmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla her dört yılda bir olmak üzere düzenleniyor. Kongrede ana başlıklar olarak Türk İnkılabının Fikri Temelleri, Lider, Komutan, Devlet ve Fikir Adamı Olarak Atatürk, Osmanlı Devleti'nin Çöküş Süreci ve Osmanlı Coğrafyasının Durumu, Milli Mücadele Dönemi, Atatürk Döneminde Türkiye'de Toplumsal Değişim ve Dönüşümler, Türkiye Cumhuriyeti'nin İç ve Dış Politikaları, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Dünyadaki Yeri ve Önemi, Atatürk Sonrası Dönemde Türkiye'de Siyasi, İktisadi, Sosyal ve Kültürel Gelişmeler konuları ele alınacak. - AMASYA