9. Uluslararası Engelsiz Erciyes Günleri

9. Uluslararası Engelsiz Erciyes Günleri kapsamında yurt içi ve dışından yaklaşık 150 görme, işitme ve bedensel engelli, Erciyes'te buluştu.

9. Uluslararası Engelsiz Erciyes Günleri kapsamında yurt içi ve dışından yaklaşık 150 görme, işitme ve bedensel engelli, Erciyes'te buluştu.



"Erciyes İçin Engel Yok" sloganıyla engelli bireylerin sosyal, sportif ve kültürel aktivitelerde rol üstlenmelerini sağlamak amacıyla Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, 30 ilin yanı sıra Türk Cumhuriyetlerinden de olmak üzere yaklaşık 150 kişi katıldı.



Kayseri Erciyes AŞ Engeliler Kış ve Doğa Sporu Başkanı Akif Bozkır, AA muhabirine, etkinliğin bu yıl 9'uncusunu düzenlediklerini söyledi.



Kızak, halat çekme, penaltı atışı yarışmaları ile başlayan etkinliğin semazen gösterileri ile devam ettiğini belirten Bozkır, "Her türlü engele rağmen engelsiz bireylerin de Erciyes'te olabileceğini, onların da buradaki çeşitli sportif aktivitelere katılıp topluma kazandırılabileceğini göstermek istedik." dedi.

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