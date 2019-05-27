Son Dakika Haberleri: "9. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali"

"9. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali"

1 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde gerçekleştirilen "9. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" düzenlenen etkinliklerle tamamlandı.

Van'ın Erciş ilçesinde gerçekleştirilen "9. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" düzenlenen etkinliklerle tamamlandı.
Festival kapsamına Erciş ilçesindeki Deli Çay'da bulunan balık bendine gelen vatandaşlar, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da Van Gölü'nden, akıntıya karşı yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin, bu yolculuk sırasında karşısına çıkan engellere karşı verdiği mücadeleye tanıklık etti.
Renkli görüntülerin yaşandığı festivalin son gününde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle hazırlanan gösteriler sunuldu, tiyatro oyunu sahnelendi.
Vatandaşlara Hacivat-Karagöz gösterisinin izletildiği festivalde, Kırgız çocuklar dans gösterisi yaptı, Kırgız sanatçı Gulzada Ryskulova konser verdi.
Konsere gelen vatandaşlar, yerel sanatçıların seslendirdiği şarkılar eşliğinde halay çekerek eğlendi.
Ünlü su altı fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan da, balık bendini ziyaret ederek, stantları gezdi.
Ardından balıkların su altı görüntülerini çeken Ceylan, her yıl bu dönemlerde inci kefalinin efsanevi yolculuğunu izlediklerini belirtti.
TEMA Vakfı Erciş Temsilcisi Sema Gıcır da festivalin çok eğlenceli geçtiğini ifade ederek, göç döneminde ilçenin bir cazibe merkezi haline geldiğini aktardı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:38 Kaynak: AA
Van, Erciş, Sanat festivali, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Van'da Kaybolan 7 Yaşındaki Evin'in Cansız Bedenine Ulaşıldı! Küçük Evin'in Cenazesini Gören Ailesi Baygınlık Geçirdi Yeni Askerlik Sisteminin Personel İçin Avantajları Neler? Bülent Arınç'a Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nda Görev Verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 16:06:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "9. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]