Van
'ın Erciş
ilçesinde gerçekleştirilen "9. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" düzenlenen etkinliklerle tamamlandı.
Festival kapsamına Erciş ilçesindeki Deli Çay
'da bulunan balık bendine gelen vatandaşlar, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da Van Gölü
'nden, akıntıya karşı yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin, bu yolculuk sırasında karşısına çıkan engellere karşı verdiği mücadeleye tanıklık etti.
Renkli görüntülerin yaşandığı festivalin son gününde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle hazırlanan gösteriler sunuldu, tiyatro oyunu sahnelendi.
Vatandaşlara Hacivat-Karagöz gösterisinin izletildiği festivalde, Kırgız çocuklar dans gösterisi yaptı, Kırgız sanatçı Gulzada Ryskulova konser verdi.
Konsere gelen vatandaşlar, yerel sanatçıların seslendirdiği şarkılar eşliğinde halay çekerek eğlendi.
Ünlü su altı fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan
da, balık bendini ziyaret ederek, stantları gezdi.
Ardından balıkların su altı görüntülerini çeken Ceylan, her yıl bu dönemlerde inci kefalinin efsanevi yolculuğunu izlediklerini belirtti.
TEMA Vakfı Erciş Temsilcisi Sema Gıcır da festivalin çok eğlenceli geçtiğini ifade ederek, göç döneminde ilçenin bir cazibe merkezi haline geldiğini aktardı.