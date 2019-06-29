Son Dakika Haberleri: 9. Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali
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9. Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali

22 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden 9. Uluslararası Motosiklet Festivali kapsamında, yaklaşık bin motosiklet kortej oluşturdu.

9. Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden 9. Uluslararası Motosiklet Festivali kapsamında, yaklaşık bin motosiklet kortej oluşturdu.
Festivalin yapıldığı Boğaz mevkisinde başlayan, yurt içi ve dışındaki 150 motosiklet kulübünden yaklaşık 5 bin motosiklet tutkununun katıldığı korteje, vatandaşlar ilgi gösterdi.
Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı etkinlikte teknoloji bağımlığına dikkati çekmek isteyen bazı motosikletçiler, "Telefonu bırak insanlarla iletişim kur", "Bağlan ama bağımlı olma" yazılı dövizler taşıdı.
Türkiye Motokros şampiyonu Birkan Polat'ın şehir merkezinde ve yollarda yaptığı akrobasi gösterileri de vatandaşlar büyük ilgi gördü. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte, motosiklet tutkunları, Sorgun, Titreyengöl, D-400 kara yolu güzergahından ilçe merkezine kadar tur attı.
Festivalde konser veren Kargo grubu, izleyicilere coşkulu anlar yaşattı. Festival, yarın sona erecek.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:35 Kaynak: AA
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