Son Dakika Haberleri: 9. Uluslararası Resort Turizm Kongresi başladı
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9. Uluslararası Resort Turizm Kongresi başladı

6 saat önce

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Resort Turizm Kongresi, kokteylle başladı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Resort Turizm Kongresi, kokteylle başladı.

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki Nest Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kokteylde yaptığı konuşmada, kongreyi "sektörün en büyük buluşması" olarak nitelendirdi.

Kongrenin herkese fayda sağlayacak zengin bir içerikle yarın gerçekleşeceğini dile getiren Yağcı, sektördeki zenginliğin ve büyük potansiyelin ülkenin kalkınmasında daha etkin hale getirilmesi noktasındaki unsurların burada değerlendirileceğini kaydetti.

"Sektör olarak nasıl daha iyi olabiliriz? Yanıtları hep birlikte arayacağız." diyen Yağcı, geleceği hep birlikte yapılandıracaklarını söyledi.

İyi bir sezon geçirdiklerini ifade eden Yağcı, "Sektörümüz için yeniden tırmanış rotasına girdiğimiz bir yılı geride bırakıyoruz. Gelecek yıl için de bu rotada gideceğimizi öngörüyoruz." diye konuştu.

9. Uluslararası Resort Turizm Kongresi başladı

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:04 Kaynak: AA
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