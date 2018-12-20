9. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali

Başkent Ankara
'da düzenlenen 9. Şefika Kutluer
Festivali, Çin
'den gelen sanatçıların konser ve gösterisiyle tamamlandı. Yenimahalle
Belediyesinin ev sahipliğinde, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen festivalin kapanış etkinliğinde, Çin'in ünlü Jiande Wu ve Zhejiang Wu operalarının müzisyen ve dansçıları, performanslarını sergiledi.
Çin'in Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang
, burada yaptığı konuşmada, Çin ve Türkiye
halklarının dostluğunun geçmişe dayandığını belirterek, "Bundan 2 bin yıl önce eski İpek Yolu
, iki ülkeyi ve halklarını birbirine sıkı sıkıya bağlamıştır." dedi.
İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesisinden bu yana çok kapsamlı ilişkiler geliştirildiğini vurgulayan Yu, "İki ülkenin sanat ve kültür heyetleri, her geçen gün daha verimli şekilde karşılıklı ziyaret gerçekleştiriyor." şeklinde konuştu.
Yu, 2012 ve 2013'te Çin ve Türkiye'de karşılıklı olarak kültür etkinlikleri düzenlendiğini kaydederek, bu yılda Çin'de "2018 Türkiye Turizm Yılı" kapsamında çok çeşitli ve güzel programlar gerçekleştirildiğini belirtti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy'un Çin ziyaretinde imzaladığı kültür anlaşmalarının, Çin halkının Türkiye'nin kültür ve turizm zenginliklerine olan merakını daha da pekiştirdiğine işaret eden Yu, bu ziyaretin Çinli turistlerin Türkiye'ye duyduğu ilgiyi de artırdığını kaydetti.
Büyükelçi Yu, "Türkiye, artık Çin halkının en çok tercih ettiği 10 turizm destinasyonundan biri haline geldi. Bu sene eylülün sonu itibarıyla Çin'den Türkiye'ye gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83 artarak 300 bini buldu." ifadelerini kullandı.
Çin ve Türkiye'nin ortaklaşa Bir Kuşak Bir Yol projesini inşa etmesinin iki ülke halklarını daha da yakınlaştıracağına inandıklarını söyleyen Yu, "İki ülke arasındaki karşılıklı ziyaretler daha da yoğunlaştırılacaktır." dedi.
Yu, Çin ve Türkiye'nin derin kültürel birikime sahip olduğunu belirterek, "Bu konuda birbirimize önereceğimiz çok şey var." değerlendirmesinde bulundu.
Flüt virtüözü Şefika Kutluer, desteklerinden ötürü Çin'in Ankara Büyükelçisi Yu'ya plaket hediye etti.
Etkinlikte ayrıca Şefika Kutluer'in ekonomist eşi Refik Kutluer, "Korumak için Tanımak Lazım" başlıklı, kültürel değerlere sahip çıkılması mesajlarını içeren bir sunum gerçekleştirdi.