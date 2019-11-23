Son Dakika Haberleri: 9. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali başladı
Son Dakika Magazin 9. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali başladı - Son Dakika Magazin

9. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali başladı

6 saat önce

Festival Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer ve Festival Direktörü Bengi Semerci'nin konuşmalarıyla başlayan açılış törenine Yeşim Ustaoğlu, Zeynep Atakan, Zuhal Olcay, Izeta Gradevic, Ioana Uricaru, Maxine Williamson, Antonio Saura, Ruth Gabriel, Sahraa Karimi ve Teodor Kuhn da katıldı.

9. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali başladı, System.String[]

Festival Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer ve Festival Direktörü Bengi Semerci'nin konuşmalarıyla başlayan açılış törenine Yeşim Ustaoğlu, Zeynep Atakan, Zuhal Olcay, Izeta Gradevic, Ioana Uricaru, Maxine Williamson, Antonio Saura, Ruth Gabriel, Sahraa Karimi ve Teodor Kuhn da katıldı.


Gecede Yeşim Ustaoğlu'na 'sinema onur ödülü', Stephen Thaman'a 'akademik onur ödülü', Prof. Sami Şekeroğlu'na da 'sinemaya katkı ödülü' verildi.


Tören, yönetmenliğini Miroslav Terzic'in yaptığı "Soy Bağı" adlı filmin gösterilmesiyle sona erdi. Türk ve dünya sinemasından seçilmiş, ana teması "adalet" olan filmlerden oluşan Suç ve Ceza Film Festivali, 28 Kasım'a kadar devam edecek. Film gösterimleri, Beyoğlu Sineması ve Nişantaşı City's sinemalarında yapılacak.

Film Festivali, Yeşim Ustaoğlu, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:34 
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