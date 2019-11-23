9. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali başladı

Festival Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer ve Festival Direktörü Bengi Semerci'nin konuşmalarıyla başlayan açılış törenine Yeşim Ustaoğlu, Zeynep Atakan, Zuhal Olcay, Izeta Gradevic, Ioana Uricaru, Maxine Williamson, Antonio Saura, Ruth Gabriel, Sahraa Karimi ve Teodor Kuhn da katıldı.



Gecede Yeşim Ustaoğlu'na 'sinema onur ödülü', Stephen Thaman'a 'akademik onur ödülü', Prof. Sami Şekeroğlu'na da 'sinemaya katkı ödülü' verildi.



Tören, yönetmenliğini Miroslav Terzic'in yaptığı "Soy Bağı" adlı filmin gösterilmesiyle sona erdi. Türk ve dünya sinemasından seçilmiş, ana teması "adalet" olan filmlerden oluşan Suç ve Ceza Film Festivali, 28 Kasım'a kadar devam edecek. Film gösterimleri, Beyoğlu Sineması ve Nişantaşı City's sinemalarında yapılacak.