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9. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda 28 madalya! - Son Dakika

9. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda 28 madalya!

11.02.2022 19:45
9. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda 28 madalya!

9. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nın beşinci gününde Türk sporcular 28 madalya kazandı.

9. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nın beşinci gününde Türk sporcular 28 madalya kazandı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen ve 13 Şubat'a kadar sürecek turnuvanın beşinci gününde genç erkekler kategorisinde yarışmalar yapıldı. Türk sporcular, 10 sıklette yapılan müsabakalar sonunda 5 altın, 7 gümüş, 16 bronz, toplam 28 madalya kazandı. Turnuvanın altıncı gününde büyük kadınlar kategorisinde müsabakalar yapılacak. Final karşılaşmaları saat 20.00'den itibaren TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak.

(İHA)

9. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda 28 madalya!
9. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda 28 madalya!
9. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda 28 madalya!
9. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda 28 madalya!
9. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda 28 madalya!
9. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda 28 madalya!
9. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda 28 madalya!
9. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda 28 madalya!
9. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda 28 madalya!
9. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda 28 madalya!
9. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda 28 madalya!
9. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda 28 madalya!

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Taekwondo, Türkiye, Antalya, Türk, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 9. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda 28 madalya! - Son Dakika


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