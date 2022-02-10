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Genç taekwondoculardan 22 madalya - Son Dakika

Genç taekwondoculardan 22 madalya

10.02.2022 20:16
Genç taekwondoculardan 22 madalya

9. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nın dördüncü gününde Türk sporcular 22 madalya kazandı.

9. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nın dördüncü gününde Türk sporcular 22 madalya kazandı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen ve 13 Şubat'a kadar sürecek turnuvanın dördüncü gününde genç kadınlar kategorisinde yarışmalar yapıldı. Türk sporcular, 10 sıklette yapılan müsabakalar sonunda 2 altın, 8 gümüş, 12 bronz, toplam 22 madalya kazandı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) Spor Direktörü Iannis Mouratoglou, Bosna Hersek Taekwondo Federasyonu Başkanı Samir Saric ve İran'ın Can Club takımı Başkanı Kiomars Chegini'ye birer hatıra plaketi verdi. Turnuvanın beşinci gününde genç erkekler kategorisinde müsabakalar yapılacak.

(İHA)

Genç taekwondoculardan 22 madalya
Genç taekwondoculardan 22 madalya
Genç taekwondoculardan 22 madalya
Genç taekwondoculardan 22 madalya
Genç taekwondoculardan 22 madalya
Genç taekwondoculardan 22 madalya
Genç taekwondoculardan 22 madalya
Genç taekwondoculardan 22 madalya
Genç taekwondoculardan 22 madalya
Genç taekwondoculardan 22 madalya
Genç taekwondoculardan 22 madalya

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Türkiye, Antalya, Türk, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Genç taekwondoculardan 22 madalya - Son Dakika


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