SPOR 9'uncu Fetih Kupası yarın başlıyor - Son Dakika

SPOR 9'uncu Fetih Kupası yarın başlıyor

26.05.2021 15:00

SPOR 9'uncu Fetih Kupası yarın başlıyorMurat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- 9'uncu Uluslararası Fetih Kupası öncesi, Fatih Sultan Mehmet'in hocası olan Akşemseddin Hazretleri'nin türbesinin bulunduğu Bolu'nun Göynük ilçesinde tanıtım toplantısı düzenlendi.

SPOR 9'uncu Fetih Kupası yarın başlıyor

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- 9'uncu Uluslararası Fetih Kupası öncesi, Fatih Sultan Mehmet'in hocası olan Akşemseddin Hazretleri'nin türbesinin bulunduğu Bolu'nun Göynük ilçesinde tanıtım toplantısı düzenlendi.

İstanbul'un Fethi'nin 568'inci yılını kutlamak için her yıl geleneksel olarak düzenlenen Fetih Kupası'nın 9'uncusu bu yıl 27-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı, Türkiye Okçuluk Federasyonu ve Dünya Okçuluk Federasyonu işbirliği ile düzenlenecek organizasyon bu yıl 30'un üzerinde ülkeden 200'e yakın sporcunun mücadelesine sahne olacak. Aynı anda hem geleneksel hem de modern okçuluk kategorilerinde düzenlenen dünyadaki tek organizasyon olan 9'uncu Uluslararası Fetih Kupası, Covid-19 tedbirleri altında gerçekleştirilecek. Sporcular, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yarışacak, alınan tedbirler doğrultusunda her sporcu dezenfekte edilmiş oklar ile dezenfekte edilmiş hedef kağıtlarına atış yapacak.

9'uncu Uluslararası Fetih Kupası'nın tanıtımının yapıldığı basın toplantısı Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin Hazretleri'nin türbesinin bulunduğu Bolu'nun Göynük ilçesinde gerçekleştirildi. Akşemseddin Hazretleri Türbesi önünde gerçekleştirilen basın toplantısına Bolu Valisi Ahmet Ümit, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan katıldı.

PANDEMİ TEDBİRLERİ ALTINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Basın toplantısında konuşan Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Geleneksel ve olimpik olmak üzere 2 ayrı kategoride kadın ve erkek olmak üzere, menzil atışları olmak üzere geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Fetih Kupamızı hep birlikte coşkuyla kutlayacağız. Geçen yıl ilkini deneyimlediğimiz pandemi kurallarına göre uygulanacak ve yarışmalar geçen yıl olduğu gibi bu kurallara riayet edilerek yapılacak dedi.

BİLAL ERDOĞAN GENÇLERİ BİR ARAYA GETİRMENİN, GENÇLERE FETİH RUHUNU ANLATMANIN BİR VESİLESİ

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ise şöyle konuştu Bir yanda salgın hastalık bir yanda zalimin zulmünün en son Kudüs'te tezahür edişi ve ortaya çıkışı. Artık masumların canına nasıl hiç saygı gösterilmediklerini, kıymet vermediklerini biliyorduk. Ama hiç olmazsa en kötü savaşlarda bile düşmanının inancına, dini bayramına, önemli gününe saygı gösterildiğini tarih boyunca okumuşuzdur. İnsan haklarının devri denilen, demokrasilerin devri denilen böylesine bir zamanda bile, dünyada güya demokrasisiyle tanınmış bir ülke ne yapabiliyor Düşman olarak gördüğü insanların inancına, kutsalına, dinine, bayramına, Kadir gecesine bakmadan onların canına kastedebiliyor. Bu dünya için zillet dönemidir. Bu hakikaten bir buhrandır. Fetih açma demektir. Sadece şehirlerin kapısının açılması değil. İnsanların da gönüllerinin karanlıktan aydınlığa çıkmasıdır, zilletten nura kavuşmasıdır. Bu yönüyle baktığımız zaman bu huzurunda bulunduğumuz Akşemseddin'in içinden geldiği irfan geleneği bizim inanç geleneğimiz. İnşallah dünyanın bu buhranlardan kurtulması ve fethe kavuşması da temiz olsun. Bir işaret olsun. Bir vesile olsun istiyorum. Bu Fetih Kupası da bütün bunları hatırlarken bir spor da yapmanın, gençleri bir araya getirmenin, gençlere fetih ruhunu anlatmanın bir vesilesi. İnşallah gençlerimiz de Akşemseddin'i tanırlar. Gençlerimiz de Akşemseddin'in Fatih Sultan Mehmet Han'a verdiği ilhamı anlamaya çalışırlar ve böylelikle dünya da bu buhranlardan nice ayrılıklara, nice fetihlere kavuşur.

VALİ AHMET ÜMİT OK VE OKÇULUK HEM BEDENE HEM DE RUHA HİTAP EDEN EFSANE BİR SPOR DALIDIR

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Oka ve okçuluğa bizim millerimiz kadar dünya tarihinde ve üzerinde hiçbir millet sahip çıkmamış. ve hiçbir millet gelişmesine bu kadar katkı sağlamamıştır. Özellikle eski Türk devletlerinde icat edilen ok çeşitleri sonrasında Selçuklu Devletinde ve Osmanlı Devletinde okçuluğun ve okun görmüş olduğu itibar ve geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar hakikaten her türlü takdirin üzerindedir. Bu güzel faaliyet ok ve okçuluk savaş zamanında bir silah olarak kullanılırken barış zamanında da bir spor ve eğlence vasıtası olarak kullanılmaktaydı. Çünkü ok ve okçuluk hem bedene hem de ruha hitap eden efsane bir spor dalıdır. Efsane bir uğraştır, çok harika bir iştir diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri türbe önüne kurulan hedefe ok atışı yaptı.

SPOR 9'uncu Fetih Kupası yarın başlıyor
SPOR 9'uncu Fetih Kupası yarın başlıyor
SPOR 9'uncu Fetih Kupası yarın başlıyor
SPOR 9'uncu Fetih Kupası yarın başlıyor
SPOR 9'uncu Fetih Kupası yarın başlıyor
SPOR 9'uncu Fetih Kupası yarın başlıyor
SPOR 9'uncu Fetih Kupası yarın başlıyor
SPOR 9'uncu Fetih Kupası yarın başlıyor
SPOR 9'uncu Fetih Kupası yarın başlıyor
SPOR 9'uncu Fetih Kupası yarın başlıyor
SPOR 9'uncu Fetih Kupası yarın başlıyor
SPOR 9'uncu Fetih Kupası yarın başlıyor
SPOR 9'uncu Fetih Kupası yarın başlıyor

Akşemseddin Hazretleri, Fatih Sultan Mehmet, Göynük, Bolu, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR 9'uncu Fetih Kupası yarın başlıyor - Son Dakika Spor


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