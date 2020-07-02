9'uncu katın balkonundan düşen 2 çocuk annesi, ağır yaralandı - Son Dakika

NEVŞEHİR'de, 2 çocuk annesi Arzu T. (38), 9'uncu kattaki evinin balkonundan dengesini kaybetmesi sonucu düşerek, ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde, Bekdik Mahallesi'nde bulunan 10 katlı apartmanda meydana geldi. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Arzu T., 9'uncu kattaki evinin balkonuna çıktı. İddiaya göre, dengesini kaybeden Arzu T., toprak zemine düştü. Ağır yaralanan kadın, olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Arzu T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.