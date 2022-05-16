9. kattan atlayan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

9. kattan atlayan genç hayatını kaybetti

16.05.2022 12:12
9. kattan atlayan genç hayatını kaybetti

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir inşaatın 9'uncu katından atlayan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir inşaatın 9'uncu katından atlayan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, ilçeye bağlı Kiçiköy Mahallesi Sağlık 1. Sokak üzerinde bulunan inşaatta meydana gelen olayda, iddiaya göre bunalıma giren Musa D. (17), 9'uncu kattan kendini boşluğa bıraktı. Çevredekilerin durumu fark edip haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan şahıs ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırdı. Polis ekipleri de, olayın meydana geldiği inşaatta inceleme yaptı. Musa D., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

9. kattan atlayan genç hayatını kaybetti
9. kattan atlayan genç hayatını kaybetti
9. kattan atlayan genç hayatını kaybetti
9. kattan atlayan genç hayatını kaybetti

YORUMLAR
500
Kocaeli'de denize düşen genç hayatını kaybetti Kocaeli'de denize düşen genç hayatını kaybetti Balık tutmak için gittikleri marinada dehşeti yaşadılar: Bir genç hayatını kaybetti Balık tutmak için gittikleri marinada dehşeti yaşadılar: Bir genç hayatını kaybetti

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 9. kattan atlayan genç hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
17:59 Lise öğrencisi Ezgi'ye çarparak ölümüne neden olmuştu! O ehliyetsiz sürücünün tahliyesine karar verildi
17:55 Galatasaray'da Fırat Develioğlu, başkan adaylığından çekildi: Gerekli sahayı açmak adına bu kararı aldım
17:48 Tunceli Valiliği'nden HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında, "polise taş attığı" gerekçesiyle suç duyurusu
17:38 Arabası kazada paramparça oldu: Yaralı haliyle araçtaki 40 kilo etin derdine düştü
17:37 Rezidans odasında yaşamını yitirmişti! 24 yaşındaki Sedanur Şen'in davasında karar çıktı
17:29 Pınar Gültekin'i katleden sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluğunun devamına, Mertcan Avcı'nın da adli kontrolüne karar verildi
17:17 İBB Başkanı İmamoğlu, toplu taşımada öğrenci indirimini veto etti
17:13 İtalya'da şampiyonluğa koşan Milan'ın yıldızı Ibrahimovic sevincin dozunu kaçırarak otobüsün camını kırdı!
17:00 Manchester United'da yaprak dökümü Ronaldo'dan başlayabilir! PSG yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor
16:59 Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox'tan daha önce duyulmamış cinsel ilişki itirafı: Tulumumun arasına delik açtırdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 18:07:45. #1.12#
SON DAKİKA: 9. kattan atlayan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement