9'uncu Kattan Atlayan Şizofreni Hastası Öldü
1 saat önce
KAYSERİ'de, şizofreni hastası olduğu ileri sürülen Belgin A. (48), misafirliğe gittiği halasının 9'uncu kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.
KAYSERİ'de, şizofreni hastası olduğu ileri sürülen Belgin A. (48), misafirliğe gittiği halasının 9'uncu kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.
Olay, merkez Melikgazi
ilçesi Gesi Fatih Mahallesi
2235'inci Cadde'de bulunan 15 katlı Ödül Apartmanı'nda meydana geldi. Şizofreni tedavisi gördüğü iddia edilen Belgin A., annesi ile birlikte ziyarete gittiği halasının evinde kahvaltıdan sonra oturma odasına geçti. Belgin A., pencereden atlayarak, kendisini boşluğa bıraktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Belgin A.'nın öldüğü belirlendi. Anne Ümüş A., kızı için gözyaşı döktü. Polis
ekiplerinin çalışmasının ardından Belgin A.'nın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
- Kayseri
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:59 Kaynak: DHA
Korkunç Cinayet Kamerada! Son Sözleri "Sık Ulan" Oldu
Dinamo Zagreb'in Golcüsü Iyayi Atiemwen Sevgilisine Şiddet Uyguladı
Bakan Pakdemirli Müjdeyi Verdi! Yüzde 30 Daha Fazla Ödeme Yapılacak
Yapıların Zemin Araştırmalarına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı