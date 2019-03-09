Son Dakika Haberleri: 9'uncu Kattan Atlayan Şizofreni Hastası Öldü

9'uncu Kattan Atlayan Şizofreni Hastası Öldü

1 saat önce

KAYSERİ'de, şizofreni hastası olduğu ileri sürülen Belgin A. (48), misafirliğe gittiği halasının 9'uncu kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.

9'uncu Kattan Atlayan Şizofreni Hastası Öldü, System.String[]
KAYSERİ'de, şizofreni hastası olduğu ileri sürülen Belgin A. (48), misafirliğe gittiği halasının 9'uncu kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, merkez Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi 2235'inci Cadde'de bulunan 15 katlı Ödül Apartmanı'nda meydana geldi. Şizofreni tedavisi gördüğü iddia edilen Belgin A., annesi ile birlikte ziyarete gittiği halasının evinde kahvaltıdan sonra oturma odasına geçti. Belgin A., pencereden atlayarak, kendisini boşluğa bıraktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Belgin A.'nın öldüğü belirlendi. Anne Ümüş A., kızı için gözyaşı döktü. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Belgin A.'nın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:59 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Korkunç Cinayet Kamerada! Son Sözleri "Sık Ulan" Oldu Dinamo Zagreb'in Golcüsü Iyayi Atiemwen Sevgilisine Şiddet Uyguladı

Bakan Pakdemirli Müjdeyi Verdi! Yüzde 30 Daha Fazla Ödeme Yapılacak Yapıların Zemin Araştırmalarına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 17:38:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 9'uncu Kattan Atlayan Şizofreni Hastası Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]