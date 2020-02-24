9'uncu kattan atlayarak yaşamını yitirdi - Son Dakika
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9'uncu kattan atlayarak yaşamını yitirdi

6 saat önce

ADANA'da kızıyla birlikte yaşayan Yıldız Ö. (87), 9'uncu kattaki dairenin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.

9'uncu kattan atlayarak yaşamını yitirdi, System.String[]

ADANA'da kızıyla birlikte yaşayan Yıldız Ö. (87), 9'uncu kattaki dairenin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.Olay, saat 07.45 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi 77038 sokaktaki 11 katlı apartmanda meydana geldi. Kızıyla birlikte yaşadığı öğrenilen Yıldız Ö., iddiaya göre 9'uncu katta bulunan dairenin penceresine dayadığı merdivene çıkarak, kendisini apartman boşluğuna bıraktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince yapılan kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan Yıldız Ö.'nün birçok sağlık problemi bulunduğu ve bundan dolayı psikolojisinin bozulduğu iddia edildi. Yaşlı kadının cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Huzurevleri Mahallesi, Çukurova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:24 Kaynak: DHA
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