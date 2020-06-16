9'uncu kattan atlayıp, hava yastığına düştü - Son Dakika

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, alkollü olduğu iddia edilen Mehmet K. (55), intihar etmek için 9'uncu kattaki evinin penceresinden kendini boşluğa bıraktı. İtfaiyenin açtığı hava yastığına düşen Mehmet K., ağır yaralandı.

Olay, bugün saat 08.00 sıralarında, İnönü Caddesi 361 numarada bulunan bir apartmanın 9'uncu katında meydana geldi. Ailevi problemler yaşadığı ve alkollü olduğu iddia edilen Mehmet K., evinin penceresine çıkıp, bağırmaya başladı. Mehmet K.'yı gören çevredekiler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri apartmanın önüne hava yastığı açtı. Bir süre bağıran Mehmet K., daha sonra çevredekilerin endişeli bakışları arasında kendini boşluğa bıraktı. İtfaiyenin açtığı hava yastığına düşen Mehmet K., çevrede hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından, ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Mehmet K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, Mehmet K.'nın kendisini boşluğa bırakma anı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.