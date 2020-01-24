9'uncu kattan düştü, hayatta kaldı - Son Dakika
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9'uncu kattan düştü, hayatta kaldı

6 saat önce

Rusya'da bir kadın apartmanın 9'uncu katından düşmesine rağmen hayatta kaldı.

9'uncu kattan düştü, hayatta kaldı, System.String[]

Rusya'da bir kadın apartmanın 9'uncu katından düşmesine rağmen hayatta kaldı.


Rusya'da Sibirya'nın Khanlu-Mansi Özerk bölgesinde bir kadın, apartmanın 9. katından aşağı düştü. Mahalle sakinlerinden biri tarafından çekilen görüntüde, yere düşen kadının bir süre hareketsiz kalmasının ardından ayağa kalkıp olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Yerel medya, olayın ardından komşularından yardım isteyen kadının hastaneye götürüldüğünü, ancak yaralanma veya hayati tehlikeyle karşı karşıya olmadığını belirtti. - MOSKOVA

Sibirya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:44 Kaynak: İHA
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