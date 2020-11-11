Son dakika gündem: 9'uncu sınıf öğrencisi süper kahraman kaskıyla koronaya savaş açtı - Son Dakika

Son dakika gündem: 9'uncu sınıf öğrencisi süper kahraman kaskıyla koronaya savaş açtı

11.11.2020 12:35

Son dakika haberine göre - 9'uncu sınıf öğrencisi süper kahraman kaskıyla koronaya savaş açtı -(Özel) Filmlerden esinlendi, 'Demir Adam' kaskı yaparak korona virüse savaş açtı Antalya'nın Alanya ilçesinde 9.

- 9'uncu sınıf öğrencisi süper kahraman kaskıyla koronaya savaş açtı

-(Özel) Filmlerden esinlendi, 'Demir Adam' kaskı yaparak korona virüse savaş açtı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde 9. sınıf öğrencisi Yiğitcan Yakar, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 3D lazer yazıcıyla filmlerdeki süper kahraman Demir Adam'ın (İron Man) kaskını yaparak korona virüsten korunmayı hedefliyor.

Son zamanlarda kullanım alanları artan 3D yazıcılar, özellikle pandemi döneminde korona virüsten korunmak için siperlik ve maske yapımında da kullanıyor. Mahmutlar Şükrü Kaptanoğlu Anadolu Lisesi'nde öğrenciler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında maske ve siperlik yaparak bir biriyle yarıştı. 9. sınıf öğrencisi Yiğitcan Yakar ise alışılmışın dışına çıkarak filmlerdeki süper kahraman Demir Adam'dan (İron Man) esinlenerek onun kaskını yapmaya karar verdi. İnternette birçok araştırma yapan Yakar, Demir Adam kaskının projesini çizerek 3D yazıcıyla çalışmaya başladı. Yaklaşık 15 günün sonunda Yakar, kaskı yapmaya başardı. Kaska elektronik aksamda ekleyen Yakar, otomatik şekilde açılıp kapanmasını da sağladı. Yakar'ın bu başarına Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da plaket verildi. Bu kaskla korona virüsten korunmayı hedefleyen Yakar, ilerleyen süreçte de Demir Adam kostümünün diğer parçalarının tamamlayacağını söyledi.

"Demir Adam kaskı yaparak korona virüsten korunmayı düşünüyorum"

Mahmutlar Şükrü Kaptanoğlu Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Yiğitcan Yakar, bu projeye ilk başta siperlik yaparak başladığını aktardı. Yakar, "İlk başta siperlik yapmak istiyordum. İnternetten araştırmak yaparak önüne 'Demir Adam' kaskı çıktı. Sonra Demir Adam kaskı yapmaya karar verdim. Demir Adam insanları filimler de tehlikeden koruyor. Bende Demir Adam kaskı yaparak korona virüsten korunmayı düşünüyorum. Kaskı yapmak 15 gün gibi bir zaman aldı. Bu sürede neredeyse yapmaktan vazgeçiyordum. Çünkü bazı teknik sorunlar oluyordu. Zorlandım yaparken, pes etmedim ve ortaya çok güzel bir sonuç çıktı. Yaptığım işte gurur duyuyorum" dedi.

"Emek verirseniz her şeyin olabileceğini düşünüyorum"

Bundan sonraki süreçte Demir Adam kostümün diğer parçalarını da yapacağını belirten Yakar şunları söyledi: " Kaskı yaptım ama devamını da getireceğim. İlk başta elini yapacağım daha sonra da diğer parçalarını tamamlayacağım. En güzel kısmı da bence gövde kısmı olacak. Kısacası ortaya güzel bir sonuç çıkardım ve yaptığım işte gurur duyuyorum. Emek verirseniz her şeyin olabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

"Kendisini tebrik ediyor ve gurur duyuyoruz"

Mahmutlar Şükrü Kaptanoğlu Anadolu Lisesi Müdürü Yılmaz Kısa, öğrencilerin teknoloji anlamında gelişmeleri için çalışmalar yaptıklarını belirterek şunları söyledi: "Öğrencilerimizin akademik, sportif ve kültürel alanda kendilerini yetiştirmeleri ve yeteneklerini ortaya koymalarını önemseyen bir okuluz. Bu anlamda okullumuzda çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Bu yıl okulumuzda Deneyap Teknoloji Atölyeleri kurup öğrencilerimizin teknolojik anlamda yetiştirme ve geliştirmelerinde imkan ile fırsat tanıyoruz. Bu anlamda öğrencimiz Yiğitcan, yeteneğini geliştirerek böyle bir şey ortaya çıkardı. Kendisini tebrik ediyor ve gurur duyuyoruz. Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kendisine de başarılarında dolayı plaket takdim ettik."

Son dakika gündem: 9'uncu sınıf öğrencisi süper kahraman kaskıyla koronaya savaş açtı
Son dakika gündem: 9'uncu sınıf öğrencisi süper kahraman kaskıyla koronaya savaş açtı
Son dakika gündem: 9'uncu sınıf öğrencisi süper kahraman kaskıyla koronaya savaş açtı
Son dakika gündem: 9'uncu sınıf öğrencisi süper kahraman kaskıyla koronaya savaş açtı
Son dakika gündem: 9'uncu sınıf öğrencisi süper kahraman kaskıyla koronaya savaş açtı
Son dakika gündem: 9'uncu sınıf öğrencisi süper kahraman kaskıyla koronaya savaş açtı
Son dakika gündem: 9'uncu sınıf öğrencisi süper kahraman kaskıyla koronaya savaş açtı
Son dakika gündem: 9'uncu sınıf öğrencisi süper kahraman kaskıyla koronaya savaş açtı
Son dakika gündem: 9'uncu sınıf öğrencisi süper kahraman kaskıyla koronaya savaş açtı
Son dakika gündem: 9'uncu sınıf öğrencisi süper kahraman kaskıyla koronaya savaş açtı
Son dakika gündem: 9'uncu sınıf öğrencisi süper kahraman kaskıyla koronaya savaş açtı

Sosyal Sorumluluk Projeleri, Antalya, Alanya, 3d, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika gündem: 9'uncu sınıf öğrencisi süper kahraman kaskıyla koronaya savaş açtı - Son Dakika


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