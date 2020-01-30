9 ve 3 yıl hapis cezası olan firariler yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 9 ve 3 yıl hapis cezası olan firariler yakalandı - Son Dakika

9 ve 3 yıl hapis cezası olan firariler yakalandı

6 saat önce

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde hırsızlık suçlarından 9 ve 3 yıl hapis cezası olan firariler yakalandı.

9 ve 3 yıl hapis cezası olan firariler yakalandı, System.String[]

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde hırsızlık suçlarından 9 ve 3 yıl hapis cezası olan firariler yakalandı.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık suçlarından aranan 2 kişinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Hırsızlık suçundan 3 yıl 10 ay 25 gün hapis cezası ile aranan A.E. ve hırsızlık suçundan 9 yıl hapis cezası ile aranan E.A. isimli şüpheliler saklandıkları yerde yakalanarak Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Adilcevaz, Bitlis, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:09 Kaynak: İHA
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