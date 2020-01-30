9 ve 3 yıl hapis cezası olan firariler yakalandı - Son Dakika

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde hırsızlık suçlarından 9 ve 3 yıl hapis cezası olan firariler yakalandı.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık suçlarından aranan 2 kişinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Hırsızlık suçundan 3 yıl 10 ay 25 gün hapis cezası ile aranan A.E. ve hırsızlık suçundan 9 yıl hapis cezası ile aranan E.A. isimli şüpheliler saklandıkları yerde yakalanarak Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS