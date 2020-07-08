9 yaşında başladığı tellallığı 30 yıldır sürdürüyor - Son Dakika

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan Orhan Nadir (39), Osmanlı'dan günümüze kadar gelen meslek olan tellallığı (masör) 30 yıldır sürdürüyor.



Mesleğe 9 yaşında babasının yanında başladığını belirten Nadir, hamamda sıcak bir ortamda saatlerce kese vurup, masaj yaparak, müşterilerine en iyi hizmeti sunmaya çalışıyor. Hamam işletmeciliğinin Osmanlı mirası bir meslek olduğunu belirten Nadir, "Hamam kültürünün tarihimizde çok önemli bir yeri var. Osmanlı zamanında her caminin, medresenin yanında bir hamam varmış" dedi.



Mesleği uzun yıllar hamam işleten ve masörlük yapan dedesinden babasından devraldığını dile getiren Nadir, "Bu zamana kadar hep masörlük yaptım, böyle devam ediyoruz. Bizim işimiz hizmet sektörüdür. Vatandaşların derisinde dış etkenlerden dolayı oluşan toz, kir, ve ölü deriyi kese yoluyla temizliyoruz. Masaj yaparak insanları günlük yaşantılarındaki stresten, yorgunluktan uzaklaştırmaya ve vücut ağrılarını dindirmeye çalışıyoruz. Mesleğimiz icra edilmesi zor. Keseden, masajdan anlamak uzmanlık isteyen şeylerdir, herkesin yapabileceği işler değildir" şeklinde konuştu.



Yaşadıkları pandemi sürecini ve 1 Haziran sonrası müşteri kabulü için yaptıkları çalışmaları anlatan Nadir, "Hamamın girişinde ateş ölçümü yapmadan kesinlikle içeri kimse giremiyor. Müşterilerimizi karşılarken mutlaka maske ve siperliğimiz yüzümüzde oluyor. Hijyen ve güvenden kesinlikle taviz veremeyiz. Yıllardır ağırladığımız müşterilerimizin memnun ayrılması ve sağlıkları bizim için son derece önemli. İnsanlar genellikle hamamlara şu süreçte tedirgin yaklaşıyor ama hiç gerek yok çünkü müşterilerimizin sağlığı için her türlü önlemlerimizi aldık. Damat hamamı ve gelin hamamı konusunda müşterilerimiz gönül rahatlığı ile bizleri tercih edebilirler" ifadelerini kullandı. - AMASYA