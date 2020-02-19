'9 yaşında çocuklar sürücü koltuğunda ölüyor' - Son Dakika

ŞÜPHELİ çocuk ölümlerini araştırmak üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nda bilgi veren Doç. Dr. Sait Özsoy "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı verilerine göre; trafik kazalarında 9 yaş altı 674, 10-14 yaş aralığında 2 bin 400 çocuğun sürücü olarak hayatını kaybettiği vaka var" dedi.

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr Sait Özsoy, komisyonda 'Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması ve Önlenmesi' konulu sunum yaptı. Doç. Dr Özsoy, TÜİK 2018 yılı verilerine göre 0-17 yaş arasındaki çocuk ölüm nedenlerinin solunum, dolaşım, endokrin ve sinir sistemi hastalıkları ile dış etkenlerle yaralanma ve zehirlenme nedeniyle meydana geldiğini kaydetti. Doç. Dr. Özsoy "14-15 yaşına kadarki süreçte trafik kazalarına bağlı ölümler var. Bunların yolcu ya da yaya olması problem değil; ama 9 yaşında olmasına rağmen sürücü koltuğunda ölü bulunan çocuklarla karşılaştım. 9 yaş altı 674 vaka, 10-14 yaşında 2 bin 400 vaka trafik kazalarında sürücü olduğu, bu nedenle hayatlarını kaybettiği tespit edilmiş. Çok ilgimi çekti, dün ulaştım, daha yeni veriler bunlar" diye konuştu.

'DUYGUSAL İSTİSMAR EN YÜKSEK ORANLARA SAHİP'

Doç. Dr. Özsoy, çocuk istismarında en fazla fiziksel, duygusal ve cinsel istismara rastlandığını kaydederek, "Fiziksel istismarı bulması kolay, vücudunda bir iz oluyor. Duygusal istismar en yüksek oranlara sahip istismar. Ancak bunları bulmak için o kişinin erişkin olup geçmişe dönük öyküsünü dinlediğimizde ortaya çıkıyor" dedi.

'BEBEKLERİN SARSILMASI TEHLİKELİ'

Doç. Dr. Özsoy, susması için bazı ebeveynlerin ağlayan bebeklerini sarstığını ve bunun ne kadar tehlikeli olduğunu anlatarak "Bebek sarsıldığında beyninde kanama olur. Çünkü 6 ay- 3 yaşa kadar başını tutamaz çocuklar. Gözünde kanamalar olur. Kulak zarında kanamalar meydana gelir. Bu şekilde sarsmaya bağlı vücudunu hareket ettirmelerini sağlayan sinirlerin kopmasına bağlı felçler meydana gelebilir" diye konuştu.