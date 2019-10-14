9 yaşında lösemiye yenik düştü

Tokat'ta lösemi teşhisi konulan 9 yaşındaki Mete Eyisoy, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre; Tokat'ta sağlık çalışanları Sati ve Bayram Eyisoy çiftinin 2 çocuklarından büyüğü olan Mete Eyisoy'a 5 ay önce lösemi teşhisi konuldu. Yaklaşık 4 aydır tedavi gören TOKİ ilkokul öğrencisi Mete Eyisoy, hayatını kaybetti. Tokat'a getirilen Mete Eyisoy'un cenazesi Ali Paşa Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Erenler Mezarlığında toprağa verildi. Cenazede baba Bayram Eyisoy metanetini korumaya çalıştı. - TOKAT