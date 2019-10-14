Son Dakika Haberleri: 9 yaşında lösemiye yenik düştü
Son Dakika Yerel 9 yaşında lösemiye yenik düştü

9 yaşında lösemiye yenik düştü

37 dakika önce

9 yaşında lösemiye yenik düştüTOKAT - Tokat'ta lösemi teşhisi konulan 9 yaşındaki Mete Eyisoy, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

9 yaşında lösemiye yenik düştü

TOKAT - Tokat'ta lösemi teşhisi konulan 9 yaşındaki Mete Eyisoy, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Tokat'ta sağlık çalışanları Sati ve Bayram Eyisoy çiftinin 2 çocuklarından büyüğü olan Mete Eyisoy'a 5 ay önce lösemi teşhisi konuldu. Yaklaşık 4 aydır tedavi gören TOKİ ilkokul öğrencisi Mete Eyisoy, hayatını kaybetti. Tokat'a getirilen Mete Eyisoy'un cenazesi Ali Paşa Camisinde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Erenler Mezarlığında toprağa verildi. Cenazede baba Bayram Eyisoy metanetini korumaya çalıştı.

9 yaşında lösemiye yenik düştü

Tokat, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:42 Kaynak: İHA
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