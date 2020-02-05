9 yaşında satranç şampiyonu oldu, sevincini Başkan Tarhan'la paylaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 9 yaşında satranç şampiyonu oldu, sevincini Başkan Tarhan'la paylaştı - Son Dakika

9 yaşında satranç şampiyonu oldu, sevincini Başkan Tarhan'la paylaştı

6 saat önce

Mezitli Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Nil Kayra Zeybek, Antalya'da düzenlenen 2020 Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonasında 9 Yaş Türkiye Şampiyonu oldu.

9 yaşında satranç şampiyonu oldu, sevincini Başkan Tarhan'la paylaştı, System.String[]

Mezitli Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Nil Kayra Zeybek, Antalya'da düzenlenen 2020 Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonasında 9 Yaş Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyon sporcu Nil Kayra, sevincini Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile paylaştı.


Antalya'da 18-25 Ocak tarihleri arasında düzenlenen 2020 Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonasında, kendi yaş grubunda rakiplerini geride bırakarak şampiyon olan Mezitli Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Nil Kayra Zeybek, Mezitli Belediye Başkanı Tarhan'ı ziyaret etti. Şampiyonluk kupası ile birlikte geldiği ziyarette, Başkan Tarhan'a verdiği destekler için teşekkürleri eden Nil Kayra'ya, ailesi ve Kulüp Başkanı İlkim Tahinci de eşlik etti.


Mezitli Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı, Milli Tenisçi İlkim Tahinci,"Başkanımıza şampiyonluk kupamızı veriyor olmanın gururunu yapıyoruz. Şampiyona boyunca sporcumuzun ulaşımı ve konaklamasını belediyemizin desteğiyle sağlıyoruz. Başkanımız Neşet Tarhan'a sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" dedi.


Mezitli Belediye Gençlik ve Spor Kulübünün başarılarıyla gururlandırmaya devam ettiğini ifade eden Tarhan da "Sporcularımızın ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışabilmeleri adına gereken desteği belediye meclisimizde gündeme getiriyoruz. Meclis üyelerimiz oy birliği ile destek verilmesi yönünde karar veriyor. Tüm üyelerimize verdikleri destek için teşekkür ederim. Sporda, sanatta başarı kazanan tüm sporcularımızın önünü açmak, bizim için en öncelikli konulardan birisidir. Elbette ki, sporcularımız, kazandıkları her başarıda kentimiz ve belediyemizin adını ulusal ve uluslararası arenalarda gururla duyuruyorlar. Onlar başardıkça bizler geleceğe daha umutla bakabiliyoruz. Nil Kayra kızımızı şampiyonluğu dolayısıyla kutluyorum" diye konuştu. - MERSİN

Antalya, Türkiye, Mezitli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kurduğu tesisle yılda 1 milyon çekirge ihraç ediyor
Netflix'ten Türkiye kararı: İlk ay ücretsiz uygulaması kaldırıldı Çığ nedir? Nasıl oluşur? Çığ anında neler yapılmalı? İşte tüm detaylar Türkiye Avrupa'da asgari ücreti en fazla artıran ikinci ülke oldu

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 22:51:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 9 yaşında satranç şampiyonu oldu, sevincini Başkan Tarhan'la paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]