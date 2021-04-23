9 YAŞINDAKİ CEREN, 23 NİSAN BAYRAMI'NI KEMANIYLA 3 DİLDE KUTLADI - Son Dakika

9 YAŞINDAKİ CEREN, 23 NİSAN BAYRAMI'NI KEMANIYLA 3 DİLDE KUTLADI

23.04.2021 11:03

AKSARAY'da Mehmet Timur Sarrafoğlu ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Ceren Yılmaz (9), kısıtlama nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evinde kemanıyla 3 dilde çaldığı şarkıyla kutladı.

AKSARAY'da Mehmet Timur Sarrafoğlu ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Ceren Yılmaz (9), kısıtlama nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evinde kemanıyla 3 dilde çaldığı şarkıyla kutladı.

5 yaşında keman öğrenmeye başlayan Ceren Yılmaz, 2 yaşında piyano çalmaya başlayan ablası Ceylan Yılmaz (12) ile birlikte geçen yıl Bulgaristan'da düzenlenen 18'inci Uluslararası Müzik Yarışması'nda katıldı. Bu yarışmanın 'Aile Grubu' kategorisinde 'Lovely' adlı şarkıya piyano ve keman eşliğine video çekerek katılan iki kardeş, kategorilerinde üçüncü oldu. Ceren, pandemi döneminde İngiltere Royal Academy tarafından düzenlenen müzik sınavında kemanda dördüncü seviye sınavından derece aldı.

KEMANIYLA 3 DİLDE ŞARKI ÇALDI

Gerek ablasıyla, gerekse bireysel ulusal ve uluslararası katıldığı yarışlarda hep derece alan Ceren Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle odasını bayrak ve balonlarla süsledi. Ardından da keman eşliğinde Türkçe, Japonca ve İngilizce şarkılar çalarak kutladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulda kutlama yapamadıklarını hatırlatan Ceren Yılmaz, "23 Nisan 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu. Atatürk bugünü tüm dünya çocuklarına armağan etti ve bugün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı oldu. Bu nedenle çok mutluyum. Bugün tüm çocukların günü kutlu olsun. Bu yıl koronavirüs nedeniyle okulda kutlama yapamıyoruz. Bizde evimizde 23 Nisan şarkıları söyleyerek bugünü kutladık."diye konuştu.

Kızlarıyla gurur duyduğunu belirten Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Yılmaz ise şunları söyledi:

"Kızım Ceren ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladık. Daha önceleri okulda yapıyorduk, fakat pandemi nedeniyle 2 dönemdir evde kutlama yapıyoruz. Kızım bugün Muammer Sun'un 'Gel Seninle Birlikte' parçasını seslendirdi. Suzuki'nin Türkiye'deki Derneği için kemanı ile bir eser çaldı. Bu eserde Boccherinin 'Muniet' eserini çaldı. Son olarak da İngiliz halk şarkısı 'Quizas Quizas Quizas' parçasını çaldı. Tüm dünya çocukları için uyarlanmış bir bayramı kızımla birlikte 3 dilde seslendirerek kutladık."

9 YAŞINDAKİ CEREN, 23 NİSAN BAYRAMI'NI KEMANIYLA 3 DİLDE KUTLADI
9 YAŞINDAKİ CEREN, 23 NİSAN BAYRAMI'NI KEMANIYLA 3 DİLDE KUTLADI
9 YAŞINDAKİ CEREN, 23 NİSAN BAYRAMI'NI KEMANIYLA 3 DİLDE KUTLADI
9 YAŞINDAKİ CEREN, 23 NİSAN BAYRAMI'NI KEMANIYLA 3 DİLDE KUTLADI

Ulusal Egemenlik, Mehmet Timur, Bulgaristan, 23 Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 9 YAŞINDAKİ CEREN, 23 NİSAN BAYRAMI'NI KEMANIYLA 3 DİLDE KUTLADI - Son Dakika


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