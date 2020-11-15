9 yaşındaki Çiçek, pandemi döneminde kitap yazdı - Son Dakika

9 yaşındaki Çiçek, pandemi döneminde kitap yazdı

15.11.2020 09:42
9 yaşındaki Çiçek, pandemi döneminde kitap yazdı, System.String[]

ANKARA'da 4'üncü sınıf öğrencisi Çiçek Yayla (9), pandemi döneminde evde sıkılınca öğretmen-öğrenci ilişkilerini konu edinen '6 çocuğun dilinden yeni öğretmen' adlı kitap yazdı.

ANKARA'da 4'üncü sınıf öğrencisi Çiçek Yayla (9), pandemi döneminde evde sıkılınca öğretmen-öğrenci ilişkilerini konu edinen '6 çocuğun dilinden yeni öğretmen' adlı kitap yazdı. Çiçek'in öğretmen annesi Naima Yayla, "Ben çok şaşırdım. Çünkü kitabını bitirdiği zaman 100 sayfadan fazla yazmıştı. Ben beklemiyordum bu kadar uzun yazmasını" dedi.

Çankaya'da özel bir okulda eğitim gören Çiçek Yayla, pandemi döneminde derslerin online eğitime geçildiği zamanda evde sıkılınca kitap yazmaya karar verdi. Çiçek, bunun üzerine daha önce birçok kez denediği, fakat sonunu getiremediği kitabı tekrar yazmaya başladı. Mart ayında yazmaya başlayan Çiçek, 6 ayın sonunda öğretmen-öğrenci ilişkilerini konu edinen '6 çocuğun dilinden yeni öğretmen' adlı kitabı tamamladı. Çiçek'in yazdığı kitap, öğretmenleri, okul arkadaşları ve ailesini mutlu etti.

'BU SEFER 'YAZACAĞIM' DEDİ'Çiçek Yayla, annesi Naime Yayla ve sınıf öğretmeni Hürriyet Kaya'nın, 'ben kitap yazacağım' dediğinde şaşırdıklarını ve mutlu olduklarını söyleyerek, "Bir gün sınıfla ilgili bir kitap okuyordum. O kitabı okudum ve ilham geldi. ve bu sefer 'yazacağım' dedim ve kendime yemin ettim. Ben macera kitaplarını severim. O yüzden de kendi kitabıma biraz macera katmak istedim. Kitabımın karakterleri için kendi kendime not aldım. Sonra geceleri yatağıma yattıktan sonra yıldızlarıma bakarak, kitabımın konusunu düşündüm. Kitabımın adı '6 çocuğun dilinden yeni öğretmen' oldu. Belki ilerleyen zamanlar ikincisini de yazarım" dedi.'GERÇEKTEN ÇOK ŞAŞIRDIM'Çiçek Yayla'nın sınıf öğretmeni Hürriyet Kaya, Çiçek'in başarılı bir öğrenci olduğunu söyleyerek, "Geçtiğimiz mart ayında pandemi nedeniyle online eğitime de geçince Çiçek bana, 'öğretmenim ben kitap yazıyorum' dedi. Ben de 'ne güzel' dedim ve öyle kaldı. Sonra aradan zaman geçti. Ben yine Çiçek'in bir şeyler yazdığını biliyordum ama bu boyutta bir şey geleceğini hiç düşünmemiştim. '3-5 sayfalık bir öykü kitabı yazıyordur' diye düşünmüştüm. Yaz tatiline girince Çiçek'in annesi Naime Hanımdan, 'Hocam Çiçek kitabını bitirdi! diye bir mesaj geldi. Bana word şeklinde gönderdiler kitabı. Baktım ki kitap 105 sayfa. Gerçekten çok şaşırdım. Kitabın basılacağını duyunca çok sevindim. Arkadaşları da çok heyecanlandılar, mutlu oldular. Okulca çok mutlu olduk" diye konuştu.'BU KADAR UZUN YAZMASINI BEKLEMİYORDUM'

Çiçek Yayla'ıın annesi matematik öğretmeni Naime Yayla ise kızının arada sırada kitap yazma girişiminde bulunduğunu, fakat hep yarım bıraktığını ifade etti. Anne Yayla, "Pandemi sürecinde evdeyken çok sıkılmıştı ve yine böyle bir kitap yazmak istediğini söyledi. Ben de 'tamam anneciğim istiyorsan yaz' dedim. Sonra başladı ve baya ilerledi. Aslında ben bu kadar ilerlediğini fark etmemiştim. O süreçte de baya baya ilerleyince 'Aferin anneciğim bu sefer yarım bırakmayacaksın belli ki iyi gidiyorsun' dedim. O da 'Yok bu sefer tamamlayacağım' dedi. Ağustos'ta 'Anne ben kitabımı bitirdim' dedi. Ben çok şaşırdım. Çünkü kitabını bitirdiği zaman 100 sayfadan fazla yazmıştı. Ben beklemiyordum bu kadar uzun yazmasını; 'Ne yazdın bu kadar kızım' dedim. Ondan sonra ben de okumaya başladım. Birlikte düzeltmelerini yaptık. Aslında biz kitabını bir tane çıkartıp kitaplığımıza koyacaktık. Ama okuldaki felsefe hocamız Şahin Beyin yönlendirmesiyle de kitabı basma kararı aldık" dedi.


9 yaşındaki Çiçek, pandemi döneminde kitap yazdı
9 yaşındaki Çiçek, pandemi döneminde kitap yazdı
9 yaşındaki Çiçek, pandemi döneminde kitap yazdı
9 yaşındaki Çiçek, pandemi döneminde kitap yazdı
9 yaşındaki Çiçek, pandemi döneminde kitap yazdı
9 yaşındaki Çiçek, pandemi döneminde kitap yazdı
9 yaşındaki Çiçek, pandemi döneminde kitap yazdı

Çankaya, Naima, Kitap, Mart, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 9 yaşındaki Çiçek, pandemi döneminde kitap yazdı - Son Dakika


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