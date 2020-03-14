9 yaşındaki çocuğa çarpan sürücü kaçtı - Son Dakika

9 yaşındaki çocuğa çarpan sürücü kaçtı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarparak yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü, olay yerinde durmayarak kaçtı.

Kaza, İslahiye İlçesi Fevziçakmak Mahallesi Reyhanlı Caddesi'nde ki kavşağında meydana geldi. Annesi Ayşegül Y. ile beraber eve gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Y. (9)'a otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola düşen çocuk yaralanırken, sürücüsünün ise kaza yaptığı otomobili ile olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. İhbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralı çocuk, İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından inceleme başlatan polis ekipleri kazanın görgü tanıklarının verdiği ifadeler ve incelediği MOBESE ile güvenlik kamera görüntülerinden kaçan aracın plakasının 27 SV 995 olduğunu belirledi. Ekipler yaptığı çalışmada, aracın sürücüsü olduğu ileri sürülen Abdullah T'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Sürücü Abdullah T. İfadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.