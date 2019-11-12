Son Dakika Haberleri: 9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN 397 SUÇ KAYDI ÇIKTI
Son Dakika Güncel 9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN 397 SUÇ KAYDI ÇIKTI - Son Dakika

9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN 397 SUÇ KAYDI ÇIKTI

7 saat önce

MALTEPE İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Timleri, ilçede son zamanlarda yaşanan kapkaç, yankesicilik, iş yerinden ve araçtan hırsızlık olaylarının artış göstermesinden sonra çalışma başlattı.

9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN 397 SUÇ KAYDI ÇIKTI, System.String[]
MALTEPE İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Timleri, ilçede son zamanlarda yaşanan kapkaç, yankesicilik, iş yerinden ve araçtan hırsızlık olaylarının artış göstermesinden sonra çalışma başlattı. Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, olayları gerçekleştirdiğini belirlediği B.G'yi gözaltına aldı. 9 yaşındaki  B.G.'nin hırsızlık, kapkaç ve yankesicilik suçlarından toplam 397 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.G., savcılık talimatıyla  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı gözlem evine götürüldü.

görüntü dökümü:

------------------

-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Çocuğun sokaktaki görüntüleri


- İstanbul
Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



9 yaşındaki çocuğun 397 suç kaydı çıktı
8 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı Öldürdüğü kadının cenazesine katılmış Trump-Erdoğan zirvesi öncesi büyük skandal! ABD'li komutanla YPG'li terörist aynı karede

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 20:34:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN 397 SUÇ KAYDI ÇIKTI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]