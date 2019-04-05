9 Yaşındaki Çocuğun Feci Ölümü
54 dakika önce
Bursa'nın Karacabey ilçesinde 5. kattan merdiven boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybetti.
Bursa
'nın Karacabey
ilçesinde 5. kattan merdiven boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybetti. Bursa'nın Karacabey ilçesinde apartmanda oyun oynayan 9 yaşındaki Yücel Öç, bilinmeyen bir nedenle 5. kattan merdiven boşluğuna düştü. Ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan talihsiz çocuk, ilk müdahalenin ardından Bursa'ya sevk edildi. Ancak yapılan müdahalelere rağmen yaralı çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
(Yasin Keskin/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:26 Kaynak: İHA
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