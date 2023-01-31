9 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sokak köpeği, sahiplenilip tekrar sokağa bırakılmış - Son Dakika
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9 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sokak köpeği, sahiplenilip tekrar sokağa bırakılmış

31.01.2023 12:52

Van'da sokak köpeğinin saldırması sonucu ağır yaralanan 9 yaşındaki Emir Mete Durna, yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan köpeğin sahibinin, hayvanı 25 Ocak'ta sahiplendiği ve olay günü sokağa bıraktığı ortaya çıktı.

İpekyolu ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi'nde yaşayan Durna, arkadaşlarıyla oynadığı sırada bir köpeğin saldırısına uğradı. Boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Durna, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun ölüm haberini alan bazı yakınları sinir krizi geçirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Köpeğin sahibi olduğu tespit edilen H.K, ekiplerce gözaltına alındı. Çocuğa saldıran köpek de belediye ekiplerince yakalanarak Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

25 OCAK'TA SAHİPLENDİRİLMİŞ

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Durna'nın, sahiplendirilen bir köpek tarafından saldırıya uğraması ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili olayın sorumlularının yakalanması amacıyla çalışma başlatıldığı belirtildi. Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada, çocuğa saldıran köpeğe ait küpeden, 25 Ocak'ta sahiplendirildiğinin tespit edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

OLAY GÜNÜ SOKAĞA BIRAKILMIŞ

"Sahiplenen şahsın köpeği bugün saat 11.30 sıralarında sokağa bıraktığı ve köpeğin saat 15.00 sıralarında çocuğumuza saldırıda bulunduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili köpeği sahiplenen ve sonrasında sokağa bırakarak bu üzücü olayın yaşanmasına sebebiyet veren şahıs, görevlilerimizce ivedilikle yakalanarak gözaltına alınmış olup gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Yaşanan bu vahim olayda hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı dileriz."

Kaynak: AA
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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İpekyolu, Van, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 9 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sokak köpeği, sahiplenilip tekrar sokağa bırakılmış - Son Dakika

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