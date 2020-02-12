9 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili baba ve üvey anne tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 9 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili baba ve üvey anne tutuklandı - Son Dakika

9 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili baba ve üvey anne tutuklandı

16 dakika önce

Bursa'da 9 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili baba ve üvey annesi tutuklandı.

9 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili baba ve üvey anne tutuklandı, System.String[]

Bursa'da 9 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili baba ve üvey annesi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi'nde dün akşam ortaya çıkan korkunç olayda ihbar üzerine eve giden polis, yabancı uyruklu 9 yaşındaki Muhammet Hüseyin'in cansız bedenini buldu. Vücudunda kesik, darp ve yanık izleri tespit edilen çocuğun cesedi kesin ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Baba Yahya H., polise oğlunu 14 yaşındaki kızı H.H.'nin öldürdüğünü öne sürdü. Polis, baba Yahya H. (40) ile üvey anne Emine H.'yi (44) gözaltına aldı. Emniyette sorguları tamamlanan baba ve Yahya H. ve üvey anne Emine H. adliyeye sevk edildi. Talihsiz çocuğun 2 kardeşi çocuk esirgeme kurumuna verilirken, ablasının da Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi. Adliyeye çıkarılan baba ve üvey anne tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Ayrıca çocuğun cenazesinin Bursa Adli Tıp'ta beklediği ve yakınları tarafından alınacağı belirtildi. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 08:27 Kaynak: İHA
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