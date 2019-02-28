Son Dakika Haberleri: 9 Yaşındaki Çocuk Kurusıkı Silahla Kuyumcu Soymaya Çalıştı

9 Yaşındaki Çocuk Kurusıkı Silahla Kuyumcu Soymaya Çalıştı

2 saat önce

– Arjantin'de 9 yaşındaki bir çocuk kurusıkı silahla kuyumcu soymaya çalıştı.

9 Yaşındaki Çocuk Kurusıkı Silahla Kuyumcu Soymaya Çalıştı, System.String[]
Arjantin'de 9 yaşındaki bir çocuk kurusıkı silahla kuyumcu soymaya çalıştı.

Olay, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in Moreno kentinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 9 yaşındaki bir çocuğun kuyumcuya girdiği görülüyor. Kısa bir süre kuyumcuyla konuşan çocuk, cebinden kurusıkı bir silah çıkartarak, kuyumcuya doğrultuyor. "Bana her şeyi ver yoksa yakarım seni" diyen çocuğun elindekinin kurusıkı olduğunu anlayan kuyumcu, çocuğu dışarı çıkarıyor.

Polise giderek durumu anlatan kuyumcu, çocuğun akrabaları tarafından tehdit edildiğini belirtti.

Polis, çocuğun ceza alamayacak kadar küçük olmasından dolayı, olayın arkasında bir yetişkinin olup olmadığını araştırıyor.

Çocuğun annesi ise kendi başına 6 çocuk büyüten yalnız bir kadın olduğunu ve olaya karışan 9 yaşındaki oğlunun geçen sene okuldan atıldığından beri okula gitmediğini açıkladı. Ayrıca olayda çocuğun kullandığı silahın da sahte olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:50 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



9 Yaşındaki Çocuk Sahte Tabancayla Kuyumcu Soymaya Çalıştı Oyuncu Lisa Sheridan, Evinde Ölü Bulundu

Bilim İnsanları Tarafından Dünyanın İkinci Yarı Özdeş İkiz Vakası Keşfedildi Maduro, Sorularını Beğenmediği Bir Grup Gazeteciyi Sınır Dışı Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 13:54:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 9 Yaşındaki Çocuk Kurusıkı Silahla Kuyumcu Soymaya Çalıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]