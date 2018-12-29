Son Dakika Haberleri: 9 Yaşındaki Çocuklarının Gözü Önünde Öldürülen Çifte En Acı Veda

9 Yaşındaki Çocuklarının Gözü Önünde Öldürülen Çifte En Acı Veda

31 dakika önce

9 yaşındaki çocuklarının gözü önünde öldürülen çifte en acı veda Korkunç cinayete kurban giden çift yan yana toprağa verildi Cengiz çiftine gözyaşlarıyla vedaİZMİR - İzmir'in Bergama ilçesinde, emekli astsubay ağabeyi tarafından öldürülen Belkıs Cengiz ve eşi Taner Cengiz çifti, gözyaşları...

9 yaşındaki çocuklarının gözü önünde öldürülen çifte en acı veda
Korkunç cinayete kurban giden çift yan yana toprağa verildi
Cengiz çiftine gözyaşlarıyla veda

İZMİR - İzmir'in Bergama ilçesinde, emekli astsubay ağabeyi tarafından öldürülen Belkıs Cengiz ve eşi Taner Cengiz çifti, gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.
Bergama ilçesinde, dün öğle saatlerinde gerçekleşen olayda emekli astsubay Ali Rıza A. (55), tartıştığı eniştesi Taner Cengiz ve kardeşi Belkıs Cengiz'i yeğeni K.A. (9)'nın gözleri önünde vurarak öldürdü. Olay yerine giden polis ekipleri ise katil zanlısıyla aynı binada yaşayan Cengiz çiftinin cansız bedenleri başında bekleyen 9 yaşındaki çocuklarını buldu. Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan Ali Rıza A.'nın şok itirafının ardından zanlı adli makamlarca tutuklandı.
Beraber öldürülmüştü, yan yana toprağa verildiler
Kardeşi tarafından öldürülen Belkıs Cengiz ve eşi Taner Cengiz içinse Bergama'da cenaze töreni düzenlendi. Törende karı-kocanın tabutu yan yana konuldu. Cenazede duygu dolu anlar yaşandı. Çok sayıda kişi, cenazeye katılarak çifte son görevini yerine getirdi.
Cengiz çifti, Bergama Hatuniye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bergama Kabristanlığı'nda toprağa verildi.
Cinayetle ilgili kahreden detaylar
Kardeşi ve eniştesini öldüren Ali Rıza A.'nın psikolojik sıkıntılarının olduğu öne sürülürken, katil zanlısının emekli olduktan sonra herhangi bir işte çalışmadığı öğrenildi. Ali Rıza A.'nın, alacak-verecek nedeniyle sürekli kardeşi ve eniştesiyle tartıştığı da iddia edildi.
Öte yandan, K.A.'nın gözü önünde gerçekleşen olay sonrası cenazeler katil zanlısı Ali Rıza A.'nın ağabeyi tarafından alınmıştı. Ağabeyin, çocuğun velayeti içinde başvuracağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:13 Kaynak: İHA

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emekli Uzman Çavuş, Tartıştığı Kız Kardeşine ve Eniştesine Kurşun Yağdırdı Emeklilere Büyük Destek: İş Kurana Destek, Ek Ödemeye Zam

Şeyma Subaşı'nın Fransız DJ ile Görüntülerine Demet Akalın'dan İlk Yorum: Şeyma Bu Kadar Kalın Değil Ünlü Şarkıcı Bebe Rexha, Kendisini Rahatsız Eden Evli ve Çocuklu Futbolcunun Mesajlarını İfşa Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 17:44:33. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 9 Yaşındaki Çocuklarının Gözü Önünde Öldürülen Çifte En Acı Veda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]