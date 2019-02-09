9 Yaşındaki Defne, 46 Tablodan Oluşan Resim Sergisi Açtı
1 saat önce
SİNOP'ta, ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Defne Ezgi Gökmen (9) çoğunluğu portre fotoğraflarından oluşan çizimlerinin yer aldığı 46 tablodan oluşan resim sergisi açtı.
SİNOP'ta, ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Defne
Ezgi Gökmen (9) çoğunluğu portre fotoğraflarından oluşan çizimlerinin yer aldığı 46 tablodan oluşan resim sergisi açtı. Sinop Atatürk
İlkokulu Okulu 3'üncü sınıf öğrencisi Defne Ezgi Gökmen, resim sanatına merak saldı. Resim Öğretmeni Vildan Bilgi'den ders alan küçük kız, çoğunluğu portre fotoğraflarından oluşan çizimlerinin yer aldığı 46 tablodan oluşan resim sergisi açtı. Sinop Kültür Merkezi'nde açılan sergi ilgi gördü. Defne Ezgi Gökmen, resim sanatına ilgi duyduğunu belirterek, "Resim yapmayı çok sevdim. Sonra resimlerimi ilerlettim. Büyüyünce de resim kursuna başlamaya karar verdim. Burada da 46 tane resim yaptım. En çok portreler yapıyorum. Bazen ressamların resimlerine bakarak resim yapıyorum" dedi.
Yaşıtlarından tablet ve telefon bağımlısı olanlar olduğunu söyleyerek, "Gerçek hayata dönsünler. Gerçek hayat orada değil, burada. Sanatla uğraşsınlar. Oyun oynasınlar ama tablete, telefona bakmasınlar" tavsiyelerinde bulundu. - Sinop
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:12 Kaynak: DHA
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