9 yaşındaki Hanife menenjit sebebiyle hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 9 yaşındaki Hanife menenjit sebebiyle hayatını kaybetti - Son Dakika

9 yaşındaki Hanife menenjit sebebiyle hayatını kaybetti

6 saat önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 9 yaşındaki bir kız çocuğu menenjit şüphesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

9 yaşındaki Hanife menenjit sebebiyle hayatını kaybetti, System.String[]

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 9 yaşındaki bir kız çocuğu menenjit şüphesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Eski Kızılelma Köyü'nde 9 yaşındaki Hanife Aykut 2 Ocak günü Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Küçük kız menenjit şüphesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.


Menenjit teşhisi konuldu


Hastanede başlanan tedaviye rağmen Hanife Aykut hayatını kaybetti. 12 Ocak Pazartesi günü Eski Kızılelma Köyü'nde toprağa verilen Hanife Aykut Mustafakemalpaşa ve civar mahallelerde de tedirginlik yaşattı. Yapılan testler sonucunda Hanife Aykut'a meningokok y grubu teşhisi konuldu. Hastalığın ilk olarak üst solunum yolu rahatsızlığı olarak başladığı ve sonrasında orta kulak iltihabı ve meningokoka çevirdiği öğrenildi.


Eski Kızılelma Mahallesi Muhtarı Bilgin 2 Ocak tarihi itibariyle mahalledeki tüm çocukların tedbir amaçlı aşı olduğunu belirterek, yetişkinler için de ilaç tedavisi uygulandığını söyledi. Şu anda bölgede herhangi bir risk söz konusu olmazken, başka bir vakanın da bulunmadığı belirtildi.


Meningokok belirtileri


Menenjit bakterisi soğuk algınlığı veya grip mikropları kadar bulaşıcı olmadığı gibi uzun süreli bir temas gerektiriyor. Belirtileri ise bulantı, kusma, ışıktan korkma(ışığa hassasiyet arttığından), bilinç durumunda değişiklik (konfüzyon) olarak açıklanıyor. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Hanife, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:50 Kaynak: İHA
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