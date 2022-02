9 YAŞINDAKİ HATİCE FEYZA'NIN İLK KİTABI YAYIMLADI - Son Dakika

OSMANİYE'de ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Hatice Feyza Didin, doğayı ve köy hayatını anlatan hikaye kitabını yayımladı.

5 yaşındayken okuma ve yazmayı öğrenen ve daha o yaşlardayken, yazılar kaleme alan Hatice Feyza, bunları bir araya toplayarak kitap haline getirdi. Hayvanları, doğayı ve köy hayatını çok sevdiğini söyleyen Hatice Feyza, kendi iç dünyasında kurduğu hayallerini kitap haline getirmenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti. Küçük kız, ikinci kitabında ise anneanne ve babaannesinden dinlediği hikayeleri kitaplaştırmayı düşündüğünü ifade etti. Hatice Feyza Didin, 'Ben bu kitabı yazarken genellikle köy hayatından esinlendim. Hayvanları çok sevdiğim için de bazen de onları konuşturdum. Bazen de mevsimler konuştu. Bazen içimdeki organları konuşturdum, onlar ne hissediyor, onu anlamaya çalıştım. Kendi hayvanlarımdan da yola çıktığım hikayelerim oldu. Aslında böyle bir kitap yazmak aklımda yoktu. Bir gün ödevimi anneme götürdüm. Ödevi, benim yazdığımı söyleyince de 'çok güzel yazıyorsun' dedi. Sonra bunu bir kitap yapabileceğimizi söyledi? dedi.

5 YAŞINDA OKUMAYI ÖĞRENDİ

Hatice Feyza Didin'in her zaman okumaya yazmaya hevesli olduğu ifade eden anne Leyla Didin ise, Hatice Feyza okula gitmeden 5 yaşında okumayı öğrendi. Yazmaya da okumaya da her zaman hevesli oldu. Onun özrü de teşekkürü de her zaman bir yazı ile olmuştu. Yazdığı hikayeleri kitaplaştırılalım istedik. Güzel de bir sonuç ortaya çıktı. İnşallah devamını diliyoruz diye konuştu.

Baba Veteriner Hekim Yasin Didin de kızının başarısı ile gurur duyduğunu söyledi.