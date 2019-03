9 Yaşındaki İpek, New York'ta Türkiye'yi Temsil Edecek

ANTALYA'da yaşayan İpek Kara (9), Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen 3'üncü Uluslararası Piyano Yarışması'nda ikinci oldu.

Doktor olan Hacer ve Niyazi Nefi Kara çiftinin kızı İpek Kara, 6 yaşındayken, ailesine piyano çalmak istediğini söyledi. İpek, talebi sonrası ailesi tarafından piyano kursuna gönderildi. İpek, 9 ay piyano eğitimi aldıktan sonra Akdeniz Üniversitesi'ne bağlı Antalya Devlet Konservatuvarı'nın sınavlarını kazandı. Burada 2 yıldır Piyano Ana Sanat Dalı'nda eğitim gören İpek Kara, hocası Doç. Dr. Yuriy Sayutkin'in ısrarıyla 24 Şubat'ta Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen 3'üncü Uluslararası Piyano Yarışması'na katıldı. Yarışmada 9- 10 yaş kategorisinde ikinci olan İpek, para ödülünün yanı sıra 4 Haziran'da ABD'nin New York kentindeki dünyanın en ünlü konser salonlarından Carnegie Hall'de 'Global Artists Debut Concert' etkinliği kapsamında mini konser vermeye hak kazandı.



'PİYANO ÇALARKEN KIPIR KIPIR OLUYORUM'



İpek Kara, yarışmadan önce çok heyecanlandığını söyledi. Piyanonun başına geçtiğinde heyecanının kalmadığını belirten Kara, "3 eser çaldım. Çok huzurlu bir andı. Sanki sessiz bir odada gibi hissettim kendimi. İyi bir piyanist olmak istiyorum. Dünyanın farklı yerlerinde konserler vermek istiyorum. Türkiye'yi sanatla temsil etmek istiyorum. Annem ve babam doktor ama ben sanatla uğraşmak istiyorum. Piyano çalarken içim kıpır kıpır oluyor. ABD'de tarihi 1800'lü yıllara dayanan bin kişilik salonda piyano çalacağım için çok heyecanlıyım. Gülsin Onay, İdil Biret ve Fazıl Say ile aynı sahneyi paylaşmak isterim" diye konuştu.



'İYİ İŞ ÇIKARDI'



Hacer Kara ise kızının çok küçük yaşlarda sanata ilgi duymaya başladığını söyledi. Bugüne kadar uğraştığı sanat dallarının kendi tercihleri olduğunu anlatan Kara, "Konservatuvar hocası bu yarışmadan bahsetti ve İpek'i oraya göndermek istediğini söyledi. Yarışmada ikinci oldu, Türkiye'yi ve bizi çok gururlandırdı. İyi iş çıkardı, tecrübe edindi" dedi.



'ABD'DE TEMSİL EDECEK'



Geçen dönem CHP'den Antalya milletvekilliği yapan doktor Niyazi Nefi Kara da ilk zamanlar piyanodan çok anlamadığını söyledi. Kara, "Şimdi işten döndüğümde kızım İpek evde çalarken çok iyi dinlenebiliyorum. Rusya'dan sonra şimdi de bizi ABD'de temsil edecek. Ülke adına çok mutluyuz. Ülkede bu kadar kaos ve karamsarlık olduğu bir dönemde yarışmadan ikincilikle dönmesi bizi ve çevremizi çok mutlu etti" diye konuştu. - Antalya

