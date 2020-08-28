9 yaşındaki kanser hastası çocuğa polis amcalarından sürpriz doğum günü - Son Dakika

9 yaşındaki kanser hastası çocuğa polis amcalarından sürpriz doğum günü

Minik Uras sürpriz karşısında mutluluğunu gizleyemedi

SAKARYA - Sakarya'da lenfoma kanseri hastalığı ile mücadele eden 9 yaşındaki Uras Yıldırım'a doğum gününde moral vermek amacı ile yunus ve trafik polisi ekiplerinin katılımı ile konvoylu sürpriz doğum günü düzenlendi.

KANSERDER ile birlikte Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri anlamlı bir projeye imza attı. Sakarya'da lenfoma kanseri hastalığı ile mücadele eden 9 yaşındaki Uras Yıldırım'a doğum günün moral vermek amacı ile yunus ve trafik ekiplerinin de katılımı ile konvoylu sürpriz doğum günü düzenlendi. Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, minik Uras'a polis kıyafeti ile kask hediye etti. Küçük polis olan Uras Yıldırım'ın, kendisine yapılan doğum günü sürprizi karşısında yaşadığı mutluluk adeta gözlerine yansıdı.