9 Yaşındaki Kenan Kardeşini Alevlerden Böyle Kurtardı
1 saat önce
BILD gazetesinde yer alan habere göre, 31 yaşındaki Tuğba, 9 yaşındaki oğlu Kenan ile birlikte 2 yaşındaki küçük kızı Hira'yı yuvaya bırakmak için evden çıktı.
BILD gazetesinde yer alan habere göre, 31 yaşındaki Tuğba, 9 yaşındaki oğlu Kenan ile birlikte 2 yaşındaki küçük kızı Hira'yı yuvaya bırakmak için evden çıktı. Otomobilini yuvanın önüne park eden genç anne, çocuklarını da otomobilde bırakıp içeriye girdi. Ne olduysa da bundan sonra oldu. Otomobilin ön koltuğunda oturan Kenan, önce yanık kokusu aldı. Ardından otomobilin içinde siyah dumanları fark etti. Arka koltukta oturan kız kardeşini kurtarmak için arabadan indi. Çocuk koltuğunda kemerle bağlı kardeşini çözüp kolundan tutarak otomobilden indirdi. Ardından da yanan otomobilden hızla uzaklaştı.
Küçük kahraman Kenan da gazeteye yaptığı konuşmada, "Kardeşim alevlerin olduğu sağ tarafta oturuyordu. Emniyet kemeri zor açıldığı için her zaman annem ve babam kemeri açardı. Ben de kemeri açabilmek için bacağımla çok sert bastırdım ve açtım" dedi.
ÖMRÜM BOYUNCA UNUTMAYACAĞIM'
Otomobil alevler içindeyken yuvadan çıktığını belirten anne Tuğba ise yaşadığı şoku bu sözlerle anlattı: "Otomobili yanarken gördüğümde büyük şok yaşadım. İkisinin arabanın içinde olmadıklarını fark ettiğimde büyük bir rahatlama yaşadım. Bu görüntüyü ömrüm boyunca unutmayacağım. Küçük kızım hayatını ağabeyine minnettar." İtfaiyenin zamanında yaptığı müdahaleye rağmen BMW marka otomobil tamamen yanarak hurdaya döndü. Yangının kısa devre sonucu çıktığı tahmin ediliyor. Polis
sözcüsü Bert Rauenbusch, "Otomobilin arka tarafında akü vardı. Yangın da burada başlamış. Bizim tahminimize göre kısa devre olmuş" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:22
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